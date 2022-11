DiCaprio casi pierde su papel en Titanic por soberbia: James Cameron

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- Han pasado 25 años desde que "Titanic" se estrenó y se convirtió en un fenómeno en taquilla, pues la historia entre Rose y Jack conmovió a toda una generación de adolescentes que se enamoró de la actuación de Leonardo DiCaprio, sin embargo, el actor estuvo por perder uno de los papeles por el que es más recordado, por una actitud soberbia con la que se presentó en el set.

A finales de los noventa, James Cameron era un cineasta reconocido por filmar películas de acción y ficción, como "Terminator" y "Alien", por ello, cuando anunció que comenzaría el rodaje de un drama romántico, basado en la historia del Titanic, barco que se hundió en 1912, la crítica no tenía muchas expectativas con respecto al resultado que podría lograr.

Sin embargo, cuando la cinta llegó a los cines de todo el mundo se convirtió en un fenómeno, pues miles de jóvenes volvían a las salas para volver a ver el romance que se producía entre una joven de aristocracia y un viajero soñador que había podido abordar al barco por las razones más fortuitas posibles.

Por décadas, mantuvo el título de la película más taquillera de la historia a nivel mundial, hasta que fue desbancada por otra cinta del propio director "Avatar" y, más tarde, por películas que pertenecen al Universo Cinematográfico de Marvel.

Ahora, el director de la película, que está por estrenar su más reciente producción, "Avatar 2", tras 13 años del lanzamiento de la primera parte, reveló un secreto del que nunca antes había hablado; Leonardo DiCaprio estuvo a punto de no ser Jack Dawson.

En una entrevista para "GQ" el cineasta contó que, durante el proceso de selección del reparto, ya había contemplado a DiCaprio como uno de los actores que mejor podría dar vida al papel protagónico, por lo que lo mandó a llamar para que se presentara a realizar una lectura de libreto, a lado de Kate Winslet, que ya había sido elegida para interpretar a Rose, pues Cameron quería cerciorarse que hubiera química entre los actores.

El actor accedió –según cuenta Cameron-, pero al llegar a la cita y percatarse que se trataba de una lectura de guion y no un encuentro formal de protagonistas, Leo se mostró decepcionado y se rehusó a realizar dicha tarea, comportamiento que no fue del agrado del director.

De esta manera –prosiguió el director- optó por dar un ultimátum a DiCaprio, el cual acaba de protagonizar la cinta nominada al Oscar "La sangre que nos une", expresándole que no toleraría su actitud y que la única manera de ser considerado como Jack sería si se sentaba a leer el guion a lado de Kate.

Y aunque el actor lo hizo, Cameron recordó que llevó a cabo la encomienda a "regañadientes", generando gran tensión en el set, pero ni la tensión fue más grande que el desenvolvimiento con el que Leonardo encarnaba a Jack con sólo entrar en papel, motivo por el cual el director reconoció que, con todo y desplantes, él era el actor que estaba buscando.

"Leo instantáneamente se convirtió en Jack", recuerda.

Otros de los actores que adicionaron para este papel fueron Matthew McConaughey, Macaulay Culkin, Brad Pitt, Johnny Depp y Christian Bale.