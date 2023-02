Diego Boneta une lo mejor de México y Hollywood en el filme "At Midnight"

LOS ÁNGELES (EFE).- Diego Boneta ha materializado su sueño de convertir a la Ciudad de México en el escenario ideal de una comedia romántica con el filme "At Midnight", que protagoniza y produce: "Uní lo mejor de México con lo mejor de Hollywood", contó a EFE en una entrevista.



Como buen fan de películas como "The Holiday", de Nancy Meyers, o "Love Actually", de Mat Whitecross y Richard Curtis, Diego Boneta siempre aspiró a poder protagonizar una comedia de este tipo.

Sin esperar a que la oportunidad algún día llegara a él, el actor de 32 años comenzó a desarrollar un proyecto divertido y romántico, que además mostrara la belleza de su país de origen, México.

"Se me hace una locura no haber visto una comedia romántica hollywoodense filmada en México", explicó Boneta.

El nostálgico París que mostraba "Midnight In Paris", de Woody Allen, o el maravilloso Londres de "Notting Hill" inspiraron a Boneta a convertirse en "un personaje más" de su película a la Ciudad de México.

"La mayoría de las historias de México ahorita son de violencia y narcotráfico y es una triste realidad pero no es todo lo que el país tiene que ofrecer y quería mostrar su lado bonito y mágico", aseguró.

"At Midnight" sigue el encuentro entre Sophie, una despechada y exitosa superestrella de Hollywood y Alejandro, un trabajador de un lujoso hotel que disfruta de su vida sin ataduras amorosas y con grandes aspiraciones.

Sophie, interpretada por Mónica Bárbaro ("Top Gun: Maverick") y Alejandro, a quien da vida Boneta, pasarán del odio al amor después de unas cuantas reuniones llenas de aventura a la medianoche.

Pero la aparente imposibilidad de un futuro juntos por la diferencia de mundos que enfrentan pondrá en duda sus sentimientos.

DESPUÉS DE LUIS MIGUEL

Boneta empezó a trabajar en "At Midnight" después de su debut como productor de televisión en "Luis Miguel, la serie" (2018), programa del que también fue protagonista y donde dio vida a uno de los ídolos musicales más grandes de México.

"Desarrollamos este guion muchos años antes y no fue hasta que vimos 'Dating and New York', de Jonah Feingold, que lo elegimos como director", aseguró.

Las "maravillas" que Feingold logró en dicha película con el "bajo presupuesto" con el que contaba, así como la lluvia de ideas que puso sobre la mesa para el filme, dejaron maravillado a Boneta.

"(Feingold) Quería hacer una oda a las comedias románticas de los 90, pero que tuviera un realismo mágico que se sintiera un poco como una fantasía y que resaltara México", recordó el actor.

Además de Feingold, el equipo de trabajo que conformó Boneta lo completan figuras como el productor Fred Berger ("La La Land", 2016) y el director Michel Franco ("Chronic", 2015).

"Para mí lo más importante era juntarme con el mejor equipo, fue un poco tener lo mejor de México con lo mejor de Hollywood", asevera.

La guinda del pastel fue encontrar como coprotagonista a Mónica Bárbaro, cuyo personaje tendrá que atravesar duros aspectos de la vida real como la misoginia y el machismo en la industria del entretenimiento.

"Hicimos lecturas con diferentes actrices muy talentosas, pero Mónica nos voló la cabeza. En su lectura mostró algo increíble, muy honesto y puro, pero también con comedia", contó.

Otro punto a su favor fue la emoción que mostró para ser parte del proyecto, pues considera que parte de la "magia" del filme se debe a que está "hecho con amor y con el corazón".

La película se estrenará en la plataforma de streaming Paramount+ el 10 de febrero.