Diego Luna agradece al público latino por el éxito de "Andor"

Diego Luna, protagonista de "Andor", serie ambientada en el universo narrativo de "Star Wars", ofreció una emotiva despedida a su personaje "Cassian Andor" durante la presentación oficial de la segunda temporada en la Ciudad de México.

En un evento especial organizado por Disney+, el actor mexicano reconoció el papel clave que ha tenido el público hispanohablante en el éxito internacional de la producción y agradeció el respaldo constante de los fans latinoamericanos a lo largo de una década de trabajo.

Luna, debutó como "Cassian Andor" en la película "Rogue One: A Star Wars Story" (2016), es el primer actor latinoamericano en protagonizar un proyecto de esta franquicia. "Andor" (2022), profundiza en la historia del personaje y muestra su transformación en un agente clave de la Alianza Rebelde.

En esta segunda y última temporada, la historia se conecta directamente con los acontecimientos de "Rogue One", cerrando un ciclo para Luna que duró 10 años.

Durante el evento, el actor fue sorprendido con un video enviado por fans de toda América Latina, quienes lo reconocieron por haber llevado una voz latina al centro de una de las sagas más influyentes.

"La gente que ha visto la serie en español es importantísima. Es muchísimo el público que la ve en español y yo les agradezco mucho. Ustedes me han acompañado en todo este viaje, y este viaje también me ha forzado a estar bien lejos de aquí. Pero regresar y cerrar aquí, en casa, es muy especial. Qué chingón sentirse acompañado, de verdad, gracias", expresó Luna.

Como parte de la experiencia, una pequeña orquesta interpretó en vivo el icónico tema de "Star Wars" con vientos, percusiones. Los músicos salieron de entre el público para sorprender a los asistentes.

Junto a Diego Luna estuvo presente la actriz Genevieve O´Reilly, quien interpreta a "Mon Mothma", senadora y figura central dentro de la resistencia galáctica. La intérprete irlandesa subrayó el vínculo emocional que el equipo de producción desarrolló durante el rodaje, especialmente tras compartir años de trabajo en contextos adversos como la pandemia.

"Este ha sido un largo viaje desde 'Rogue One', pero particularmente en 'Andor', hemos trabajado juntos como una pequeña familia por más de cinco años. Pasamos mucho juntos. Nos empujamos, nos celebramos, nos elevamos unos a otros... y aún nos gustamos. Así que estar hoy aquí en México con Diego, compartiéndolo con ustedes, se siente especialmente emocionante y único", afirmó O´Reilly.

Luna también reflexionó sobre el impacto que este proyecto ha tenido en su vida personal y profesional, señalando que filmar "Andor" le permitió reconectar con su vocación cinematográfica y con los referentes culturales que lo formaron.

"Filmar con Alonso Ruizpalacios y con Damián García me hizo conectar con el por qué hago cine. Sentí que estaba en familia contando esta historia, como cuando jugaba de niño con mis primos. Terminar esta aventura de la mano con mi familia fílmica fue muy lindo. Este proyecto me reconectó con el amor por contar historias", comentó el actor.

La serie ha sido elogiada por la crítica, y medios como "Vanity Fair", "Forbes" y "Rotten Tomatoes" la han considerado como una de las mejores producciones televisivas del año.