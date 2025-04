Micky Huidobro: del escenario al ping pong con la misma pasión

Con una carrera musical sólida con Molotov y una agenda apretada, Micky Huidobro encontró tiempo para levantar una bandera poco común entre las figuras del rock: el ping pong. El bajista y vocalista no solo lo practica, lo promueve y organiza eventos, como el Mundial de la especialidad que se realizó en el 2024 en el Frontón México.

"No, pues el tiempo es lo que no tengo", admite entre risas. "Pero lo que está padre es que te consideren para venir a promocionar lo que tú haces. Cuando haces las cosas con amor o que las haces bien, empiezas a llamar la atención de alguna manera... entonces, porque no aprovechar todo eso para apoyar el deporte que te gusta, el deporte que te relaja, el deporte que te hace ser socialmente aceptado", confesó a EL UNIVERSAL Deportes.

El más reciente torneo que organizó, el Mundial de Ping Pong 2024 en el Frontón México, fue un éxito. "Nos fue muy bien, entonces la gente ya está esperando lo que sigue... Ya ahorita estamos viendo lugares, locaciones, premios, patrocinadores, empezando a hacer como el planecito".

Sobre si habrá una nueva edición en 2025, Micky es optimista pero realista: "Yo lo veo como... si todo esto lo podemos resolver en el siguiente mes, podría ser hasta este mismo año. Pero si queremos hacer las cosas bien, lo ideal sería hacerlo a partir de enero de 2026, hasta junio, cualquiera de esos".

Su involucramiento en este deporte no fue casual. El proyecto comenzó en Londres, cuando fue invitado por los organizadores tras haber participado varios años como competidor y llevar jugadores mexicanos. "Los organizadores me confiaron en hacer un evento en el que involucrara más a Latinoamérica... empecé a hacer convocatorias cada vez que iba a jugar a Chile, a Colombia, a Perú, etcétera. Y ha funcionado bastante bien, a raíz de eso, te aflijan la competencia y eso es otro reto, pero creo que vale la pena hacerlo".

La pasión por el deporte lo ha llevado incluso a recibir propuestas formales para asumir un cargo oficial, pero con el poco tiempo que tiene entre la gira de sus bandas, lo ha descartado. "Sí, sí nos han ofrecido ser presidente de la federación, pero no es algo que nos competa todavía a nosotros. Mientras lo hagas de corazón, te salen bien las cosas. Ya cuando involucras federaciones o asociaciones, empiezas a cambiar un poquito los intereses...".

Y aunque lleva el liderazgo del proyecto, los integrantes de la banda Molotov lo respaldan completamente, incluso ellos van a sus eventos y juegan con los atletas. "Nah, pues están felices. Tito (Fuentes) estaba muy contento, fue para la final y firmó incluso la mesa y todo. Paco (Ayala) juega muy bien. El que es medio maleta del ping pong ahí es Randy (Ebright), pero no deja de ser un personaje".

Entre giras, discos y mesas de ping pong, Micky Huidobro demuestra que el rock también tiene lugar en el deporte. Y si es con pasión, mucho mejor.