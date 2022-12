Diego Luna tendrá un cumpleaños agridulce

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- El cumpleaños 43 de Diego Luna estará lleno de claroscuros: por un lado celebra su nominación a los Globos de Oro y el éxito de su serie "Andor" y por otro, se empaña por el reciente fallecimiento de su padre, el escenógrafo, Alejandro Luna.

Diego Dionisio Luna Alexander nació en Toluca, Estado de México, el 29 de diciembre de 1979. Creció entre actores y bambalinas y a los ocho años se inició dentro de la actuación.

Pronto llegaron oportunidades de trabajo para la televisión en la telenovela "El abuelo y yo" junto a Gael García Bernal y Ludwika Paleta, y fue en 1995 que ganó un papel en la exitosa telenovela "El premio mayor". Muchos años han pasado desde los inicios de su carrera hasta su internacionalización con su llegada al mundo de "Star Wars".

A partir de "Rogue One" la vida de Diego Luna cambió por completo. Si bien ya había trabajado en producciones estadounidenses como "Open Range", "Dirty Dancing: Havana Nights", "Mister Lonely", "Milk", "The Bad Batch" y "Blood Father", fue con su personaje de "Cassian Andor" que Luna ha conseguido el reconocimiento internacional.

La cinta "Rogue One: una historia de Star Wars" (2016) fue todo un éxito y eso bastó para que los estudios de Disney+ lo contemplaran para realizar una serie en solitario. "Andor" se estrenó en septiembre de este año y contará con dos temporadas, por lo que Diego Luna estará ocupado un par de años más dando vida a este bandido rebelde.

A inicios de diciembre, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood dio a conocer la lista de los nominados a los Globos de Oro 2023 y para sorpresa de muchos, Diego Luna fue nominado como "Mejor actor en una serie de televisión" justamente por "Andor".

Esta es la primera ocasión que el mexicano está nominado a estos premios y todo parecía marchar de maravilla hasta que el 13 de diciembre se informó sobre la muerte de su padre, el escenógrafo, iluminador y arquitecto, Alejandro Luna.

Tan solo habrán pasado 16 días de su deceso cuando Diego cumpla 43 años y, aunque sigue muy ocupado con el inicio de las grabaciones de la segunda temporada de "Andor", no dejará de ser un cumpleaños agridulce.