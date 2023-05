Diego Tinoco muestra en "Caballeros del Zodiaco" por qué nunca hay que rendirse

LOS ÁNGELES (EFE).- El cine ha ayudado al actor Diego Tinoco a superar las secuelas del acoso que sufrió cuando era pequeño, y por eso le gusta el mensaje de "nunca rendirse" que transmite su personaje de Nero en "Knights of the Zodiac".

Así lo cuenta en una entrevista con EFE en la que también asegura sentirse muy "orgulloso" de encarnar a este huérfano que se convierte en el Caballero Fénix, un héroe con poderes especiales que le permiten leer la mente y volar.

Que un latino encarne este papel de héroe es algo "que no se ve en la pantalla grande" habitualmente, según este actor californiano de 25 años de raíces mexicanas y ecuatorianas.

"Muchas veces nos ponen como el pandillero, como el cholo, en la cárcel ... Esta película pone a un latino de superhéroe... Es un momento muy grande", insiste.

También está encantado de participar en la primera versión cinematográfica con actores reales de una de las series animadas de mayor éxito en Latinoamérica y Europa en los años noventa.

La película, dirigida por Tomasz Baginski, está basada en la saga de "Los Caballeros del Zodiaco" creada por Masami Kurumada.

En esta entrega cuenta la historia de cinco huérfanos que son reclutados para conformar una fuerza cósmica de guerreros dedicados a proteger la Tierra y a la diosa griega Atenea.

Diego Tinoco confiesa que su personaje es una historia de superación como la que él mismo ha vivido, tras superar el acoso que vivió en la escuela durante su infancia.

Un problema en la piel, conocido como vitíligo, en su mano izquierda le hizo blanco de sus compañeros. "Todos me tenían miedo. Decían: no te acerques a él porque te vas a infectar", recuerda.

Por eso no tuvo muchos amigos, pero logró encontrar un refugio en el cine y en especial en las películas de Tim Burton, con el que algún día espera trabajar.

"Esa fue la primera vez en mi vida que me sentí conectado, que no me sentí como monstruo", confiesa sobre su relación con los personajes del director de "Beetlejuice", "Edward Scissorhands" y "Charlie and the chocolate factory".

Ahora, dice que ha podido demostrar que una persona perteneciente a una minoría puede ser un héroe. "Espero que esto abra la puerta para niños latinos en el futuro que quieran hacer lo que yo hago", insiste.

"Quiero que vean esta película... que vean que yo, hijo de inmigrantes, hice todo esto y que ellos también pueden hacer lo que ellos sueñan. Ellos también pueden hacerlo; le tienen que echar ganas, no va a ser fácil pero lo pueden hacer, lo tienen que creer", señala.

Tinoco no es el único que está lleno de orgullo por su participación en esta película, su familia en Latinoamérica está también "muy emocionada".

Y es que el joven nacido en Anaheim no vivió la era de éxito de la serie animada, pero varios miembros de su familia en México y Ecuador sí, y lo animaron a aceptar el papel.

Ahora no descarta que la película sea la primera de una franquicia. "Siempre hay que pensar en grande y nunca rendirse de perseguir esos sueños", puntualiza.