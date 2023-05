Diesel y Rodriguez visitan México para alfombra de "Rápidos y Furiosos X"

Los actores Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Daniela Melchior y el director Louis Leterrier visitaron la Ciudad de México para una premiere repleta de fans de "Rápidos y Furiosos X" ("Fast X").

"México lindo y querido, los queremos tanto, prometimos que regresaríamos a México", dijo el lunes por la noche Diesel, quien estuvo en el país para otra alfombra roja de la saga de autos y acción hace 14 años. "Toretto está aquí contigo, siempre en su corazón", agregó en español.

Diesel continuó diciendo frases en español incluyendo "¿Dónde está mi familia?" y la clásica "¡Viva México cabrones!", que emocionó a la gente. El actor recordó que había estado en el país para la alfombra roja de "Fast & Furious" ("Rápidos y furiosos") con su fallecido amigo y compañero de elenco Paul Walker en 2009 y habían prometido que volverían.

"Siempre cumplo mis promesas y para mi hermano Pablo. Gracias, gracias, gracias por todo mi gente, tú eres mi familia", subrayó Diesel, quien estaba visiblemente emocionado por el recibimiento del público.

Los gritos de los seguidores de "¡Toretto!", por el nombre del personaje de Diesel (Dominic Toretto), y "¡Michelle!" se escuchaban desde que los actores descendían por una escalera eléctrica hacia la alfombra roja de 360 grados en la que recorrieron un escenario circular para ver a los admiradores por todos los rincones de un centro comercial en el norte de la capital mexicana.

Un día antes, el elenco y el director habían visitado el Parque Bicentenario al norte de la ciudad para un encuentro con admiradores en los que estuvieron bastante tiempo firmando autógrafos y tomándose selfies para agradecer el cariño de más de dos décadas que ha tenido la serie de películas iniciada en 2001 con "The Fast and the Furious" ("Rápido y furioso").

"El amor que recibimos en México es algo que no podemos comparar con ningún otro territorio en el mundo", destacó Rodriguez en la alfombra roja. "Me van a hacer llorar, me van a sacar las lágrimas. Yo no sé ni qué decir la emoción es tan grande de verdad".

Rodriguez recordó "las peleas" que tuvo con el director del primer filme para hacerle entender el personaje de una mujer ruda y callejera como su Letty debía desenvolverse de forma natural y justificada.

"Y por todas las peleas que yo tuve con esta gente, para que entendieran que hay una integridad ahí también, es una cosa bella verlos a todos ustedes 22 años después de todas esas peleas", resaltó. "Es una cosa preciosa, y es humilde y es de corazón".

El filme, que se estrena en Latinoamérica y Estados Unidos este fin de semana, es el que retrata más puntos del planeta de la saga, incluyendo Roma, Río de Janeiro, Londres, Los Ángeles y la Antártida.

El director francés Louis Leterrier señaló que para él era un sueño haberse incorporado a la familia de "Rápidos y Furiosos" después de ser admirador de la serie de películas y compartió su enfoque para esta nueva entrega:

"Quería regresar a los autos, así que lo que verán es cinematografía para los autos y los personajes estarán en acción. Es acción y narrativa sin parar. Todo se trata del amor y de la familia", manifestó.

Melchior, quien es originaria de Almada, Portugal, habló en "portuñol" y en inglés, también dijo que estaba viviendo una fantasía.

"Para mí es un sueño hecho realidad poder estar con los actores a los que he admirado y con los que he soñado desde que era pequeña", expresó sobre el elenco que también integran Jason Momoa, Helen Mirren, Charlize Theron y John Cena. "Vengo de un país muy pequeño donde los actores simplemente no sueñan con eso".

Jordana Brewster, quien ha formado parte de la serie desde sus inicios en el papel de Mia Toretto, habló del impacto que ha tenido en ella su personaje.

"Suelo pensar ¿qué haría Mia? Porque Mia es una mejor persona que yo", afirmó. "Tiene muy buenos valores, su enfoque de familia, su enfoque de impulso, es muy buen rol a seguir".

El rapero mexicano Santa Fe Klan, quien participa con una canción en la banda sonora de la película, fue el primero en recorrer la alfombra roja.

"¡Arriba México!", dijo el músico originario del estado central de Guanajuato. "Le metí todo el corazón, me puse bien inspirado en el estudio, de hecho yo la canción la hago con Justin Quiles y Dalex ... Quisiera grabar el video oficial de la canción que hicimos con unos carros bien chidos (geniales) algo perrón".

La alfombra roja tuvo una pausa y terminó con una segunda vuelta de Diesel y Rodriguez quienes caminaron abrazados por el escenario. "¡Mi amado pueblo mexicano!", exclamó Diesel. "Nunca he sentido en mi vida tanto amor".

"Tenemos un récord que completamos en 'Rápido y Furioso'", señaló Rodríguez. "Saben qué récord rompimos con 'Rápidos y Furiosos', el récord de amor que ha durado más que cualquier otro amor en la historia del cinema 23 años y contando".