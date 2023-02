Difunden video de Alejandro Fernández en aparente estado inconveniente

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- No hay duda del enorme talento vocal que posee Alejandro Fernández, hijo del fallecido Vicente Fernández, y del que hace gala en cada uno de sus conciertos; sin embargo, en los últimos años las presentaciones del llamado "Potrillo" han dado de qué hablar y no precisamente por sus interpretaciones, sino por el exceso de alcohol; pues a lo largo de la noche suele brindar con su público y en varias ocasiones ha terminado pasado de copas.

Esto le habría ocurrido este fin de semana durante una de sus presentaciones en la Feria de León, y es que en redes sociales ya han comenzado a circular algunos videos en los que se puede apreciar al cantante en aparente estado de ebriedad.

En las imágenes se ve a Alejandro en el escenario con el clásico traje de charro, pero con una chamarra de mezclilla y tambaleándose en el escenario y haciendo algunos gestos extraños, mientras el público lo anima a cantar.

Como era de esperarse, tras el polémico video las críticas no han parado de lloverle al intérprete de "Como quien pierde una estrella", pues no es la primera vez que aparece en este estado frente al público, algo que muchos han considerado como una falta de respeto."Yo veo borrachos en la calle y sin pagar", "Que pena su papá jamás se presentó así, él decía que el público merecía respeto. algo que su hijo no conoce", "Que acabado", "Ahora ya todos quieren ser borrachos en el escenario", "Pero no es la primera vez que canta así tomando", "Dios que le pasó a mi ídolo", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.Alejandro agradece a su públicoMientras su presentación ha dividido opiniones entre sus fans, el artista hizo uso de su cuenta oficial de Instagram para agradecer por haberle regalado una de las mejores noches de su vida."La noche de anoche me trajo recuerdos para días", escribió el artista junto a un emotivo mensaje en el que recordó a su padre: "El viejo nos enseñaba a crecer y nosotros aprendíamos cada lección... y cuántas nos siguen llegando, aún después de su partida. Y como dice esa canción que tanto ha unido a nuestra familia: 'Ven, calma mis angustias con un poco de amor, que es todo lo que ansía mi pobre corazón'", agregó.