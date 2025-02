Despido injustificado de actriz en serie de Netflix

"Me corrieron de una serie de Netflix por gorda". Con estas palabras, la actriz Dunia Alexandra denunció su despido de "Las muertas", la nueva serie de plataforma de Streaming que se estrenará este 2025.

Con una trayectoria en cine, teatro y televisión que incluye importantes producciones como "Chicuarotes", "Bardo" y "La casa de las flores"; Alexandra explicó que su salida del proyecto no tuvo nada que ver con su desempeño actoral, sino con su físico, lo que tachó como un claro acto de discriminación.

A través de un video que publicó en sus redes sociales, Alexandra explicó que llegó a la serie mediante un largo proceso de casting y, una vez que obtuvo el papel, firmó un contrato de seis meses. Sin embargo, durante la segunda semana de llamados fue notificada de su despido.

En su relato, la actriz reveló que fue la productora del proyecto, Sandra Solares, quien se acercó a ella para informarle que los ejecutivos habían decidido rescindir su contrato, alegando una presunta preocupación por su estado de salud: "(Me dijo) Pensaban que no iba a aguantar. Pensaban que me iba a dar un infarto por el sobrepeso que tenía", dijo.

Alexandra, entonces, decidió ir directamente con Estrada para hablar al respecto; pero éste respaldó a los ejecutivos bajo el argumento de que su despido era un acto de "humanidad":

"Él me comentó que lo hacía por una cuestión de humanidad, que no iba a cargar en su consciencia con mi muerte y que las locaciones estaban muy complicadas, que había mucho polvo y se me iban a infectar los ojos. Que yo me iba a cansar mucho, que seguramente iba a atrasar la producción porque soy muy lenta y que iba a llegar tarde a mis llamados".

Ante esta situación, anunció que emprendió acciones legales contra la empresa, el cineasta mexicano y los involucrados por despido injustificado y discriminación.

Asimismo, subrayó la importancia de visibilizar este tipo de casos en la industria, donde las oportunidades no deberían estar condicionadas por la apariencia física de los intérpretes.

"Desgraciadamente lo hemos normalizado. Cuando hacen esto, no solo nos afectan a nivel profesional; cuando esto sucede los actores terminamos muy vulnerados y creo que es tiempo de decir que necesitamos una industria con más respeto y con más empatía", finalizó.

Las palabras de Dunia generaron una ola de apoyo por parte de los usuarios, y es que no sólo le expresaron su solidaridad, sino que hicieron un llamado a la Conapred para que tomara cartas en el asunto:

"Es vil y pura discriminación", "Aquí estamos tu comunidad para apoyarte", "¡No puede seguir sucediendo! Estamos contigo", "Dunia, te abrazo y te apoyo", "Hermana, tú ve con todo. Hay que alzar la voz porque ¡no se vale!", "Apoyo total a este acto de discriminación, creí que Netflix no hacía este tipo de cosas", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.