DISFRUTAN DE LA LUCHA LIBRE EN LA ARENA MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO- La visita de los integrantes de BTS a la Arena México desató la emoción entre fanáticos del K-pop y aficionados a la lucha libre, luego de que miembros de la famosa agrupación surcoreana asistieran a una función del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

La presencia de los artistas en la llamada "Catedral de la lucha libre" rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde circularon videos y fotografías de los cantantes disfrutando del espectáculo, reaccionando a las llaves, vuelos y la energía del público mexicano.

Jin, por ejemplo, la pasó muy bien, sorprendido por el show deportivo; uno de los momentos más comentados de la noche fue protagonizado por Místico, una de las máximas figuras del pancracio nacional, quien decidió rendir tributo a BTS con una vestimenta especial inspirada en la banda.

El gesto fue celebrado por los asistentes y especialmente por los seguidores de BTS, quienes destacaron la conexión cultural entre Corea del Sur y México. En redes sociales, varios usuarios calificaron el momento como "histórico" y "surrealista", al ver unidos dos fenómenos populares tan distintos como el K-pop y la lucha libre mexicana.

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KIM TAEHYUNG, "V"

PASEA POR LA CDMX

ENTRE MUSEOS Y MÚSICA

Kim Taehyung, mejor conocido como V, uno de los integrantes más carismáticos de la banda surcoreana BTS, compartió con sus seguidores en redes sociales, cómo la está pasando en México, donde la noche de este sábado ofrecieron su segundo concierto como parte de su gira mundial "ARIRANG".

Compartió una foto frente a la pintura "Alegoría de la Constitución de 1857", pintada por el artista mexicano Petronilo Monroy..

V también compartió una foto del mural "La Epopeya del Pueblo Mexicano" pintado por Diego Rivera, el cual se encuentra en el cubo de la escalera principal del Palacio Nacional.

Ademas, compartió varias instantáneas en la Cuadra San Cristóbal, una obra icónica diseñada por el arquitecto mexicano Luis Barragán.

"Sin cilantro, por favor", escribió como título de sus publicaciones, un guiño a la cultura mexicana.

Además, V eligió canciones de artistas mexicanos para musicalizar varios de sus estados en Instagram: Luis Miguel, con "No me platique más", José José, con "Buenos días, amor", y Natalia Lafourcade con "Soledad y el mar".