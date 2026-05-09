En revisión, detienen al jefe de la Policía de Tamazunchale

TAMAZUNCHALE.-El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tamazunchale, de nombre Christian Alejandro N., fue detenido luego de una revisión sorpresiva en las instalaciones de la corporación.

La detención ocurrió durante la mañana de este viernes, en la colonia Zacatipa, donde se ubica la comandancia de la citada corporación.

Cristian Alejandro N. es un oficial retirado de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) y desde octubre de 2024 estaba al frente de la corporación. Hasta el momento no se ha precisado el motivo de ella detención, pero fuentes oficiales lo confirmaron.

Lo que dio a conocer la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana fue que la Guardia Civil Estatal, con apoyo de la Policía de Investigación (PDI), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Guardia Nacional (GN), llevaba cabo una revista.

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Por ello fueron revisados 48 elementos municipales y 15 unidades policiales, además de distintas áreas de la comandancia, entre ellas oficinas administrativas, dormitorios, baños, área de armamento, archivo, Unidad de Género, plataforma y almacén.

"Como resultado de estas acciones, se localizó un arma de fuego sin registro, un cargador, una caja metálica con cartuchos, así como sustancias con características de enervantes", se informó en un boletín de prensa.

Por estos hechos, los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el deslinde de responsabilidades y el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Por último la dependencia refrendó su compromiso de continuar fortaleciendo los mecanismos de supervisión, control y coordinación interinstitucional para consolidar corporaciones policiales confiables, profesionales y alineadas al esfuerzo permanente por construir un San Luis Potosí más seguro en las cuatro regiones del estado.

Ante este hecho, el Ayuntamiento de Tamazunchale informó que, "de existir responsabilidades derivadas de este proceso, deberán aplicarse las sanciones correspondientes conforme al marco legal vigente".

Anunció que se nombró a un responsable de la oficina de la Policía Municipal para asegurar la operatividad y la atención permanente a la población, por lo que reiteró que la atención en materia de seguridad continuará brindándose de manera permanente.