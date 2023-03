Disney cierra su división de metaverso

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 28 (EL UNIVERSAL).- Disney cerró su división de metaverso y despidió a los 50 miembros del equipo como parte de un proceso de reestructuración más amplio, según señaló The Wall Street Journal.

Hace poco más de un año, el exdirector ejecutivo de Disney, Bob Chapek, nombró al veterano de la compañía Mike White para dirigir al equipo en su tarea de encontrar formas interactivas de contar las historias de Disney utilizando nuevas tecnologías.

Si bien el resto del equipo ha perdido sus trabajos, White permanecerá en la empresa, aunque no está claro qué papel asumirá en el futuro.

Según los informes, el plan del ejecutivo de lanzar un servicio de suscripción similar a Amazon Prime para Disney también ha sido descartado. Habría creado una experiencia de usuario única para Disney+, las operaciones minoristas de la compañía y sus aplicaciones que los usuarios de la firma usan para comprar alimentos y mercancías en los parques temáticos de Disney.

Chapek se mostró esperanzado y optimista sobre el futuro de Disney en lo que respecta al metaverso y dijo anteriormente que la compañía debería sobresalir en "combinar... las experiencias físicas y digitales".

Llamó al metaverso "la próxima gran frontera de la narración". Sin embargo, el cierre de la división no significa necesariamente que Disney esté abandonando sus ambiciones de metaverso para siempre.

Como señala The Wall Street Journal, Bob Iger, quien regresó como director ejecutivo para reemplazar a Chapek en noviembre de 2022, demostró que también ve un futuro en el metaverso cuando se unió a la junta directiva de una startup de avatares animados.

Disney ha estado bajo la presión de los inversionistas para implementar medidas serias de reducción de costos, y previamente anunció que iba a despedir a 7,000 empleados, cerca del 3 % de su plantilla.

"Tomamos la difícil decisión de reducir nuestra plantilla global en aproximadamente 7,000 puestos de trabajo como parte de un reajuste estratégico de la empresa, que incluye importantes medidas de ahorro necesarias para crear un enfoque más eficaz, coordinado y racionalizado de nuestro negocio", escribió Iger.

En febrero pasado, la empresa anunció estos despidos en el marco de un plan de reducción de 5,500 millones de dólares en costos.

El anunció de los despidos coincidió con los resultados trimestrales de la firma, en los que Disney señaló una pérdida de 2.4 millones de suscriptores en su servicio de streaming Disney+.

Primera de tres rondas de despidos

Según el portal TechCrunch, Disney tendrá tres rondas de despidos, y la primera tendrá lugar esta semana. El equipo del metaverso podría ser simplemente uno de los primeros equipos afectados por los importantes esfuerzos de reestructuración de Disney.

En la nota que obtuvo TechCrunch, Iger dijo que la compañía enviará una ronda más grande de notificaciones de despido en abril y notificará a los últimos empleados afectados antes del comienzo del verano.