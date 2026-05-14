DJ Mami lanza remix con audio de Ángela Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 14 (EL UNIVERSAL).- La DJ y productora argentina

volvió a colocarse entre las tendencias en redes sociales tras lanzar un

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que incluye un, material que muchos usuarios interpretaron como una indirecta a favor de Cazzu, amiga cercana de la artista.El tema utiliza un fragmento de una entrevista que la cantante mexicana concedió en febrero de 2024 al programa de radio de Angélica Vale, meses antes de que se hiciera pública suEn ese audio, Ángela habló sobre algunasy confesó que ciertos temas ley lo quito si me sale en... no porque sea persignada", dijo en aquella ocasión.tomó esa declaración y la mezcló con la base rítmica de "", canción de Tokischa, Anuel AA y Ñengo Flow, creando un remix que rápidamente comenzó a circular eny otras plataformas.Aunque la DJ no ha confirmado que el tema tenga relación directa con laentre, Christian Nodal y Cazzu, usuarios en redes sociales interpretaron el lanzamiento como un gesto de respaldo hacia la cantante argentina, debido a la cercana amistad que existe entre ambas.Detrás del nombre artístico dese encuentra, una de las figuras más reconocidas de la escena urbana argentina, con más decomo DJ, productora y promotora de talento emergente.A lo largo de su carrera ha participado encomo, EDC México, Buenos Aires Trap y Pride Madrid, se ha consolidado como una referencia dentro del movimiento urbano latinoamericano.Además, es creadora del, un espacio considerado clave en el crecimiento de varios exponentes del, entre ellos, con quien lanzó el sencillo "Poco a Poco" en 2020.La relación decon Cazzu va más allá de lo profesional. La productora ha trabajado comode la intérprete argentina y también ha salido públicamente en su defensa durante distintas controversias relacionadas con Christian Nodal y