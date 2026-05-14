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Beneficiarios de Sedesore deben tener fachada verde

Aprovechan para pintar bardas con promoción del Verde

Por Redacción

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Beneficiarios de Sedesore deben tener fachada verde

CIUDAD VALLES.- Piden los de Sedesore que los beneficiarios del programa alimentario colgaran una tela, trapo o ropa verde para pasar a entregarles el apoyo que reciben. En varios sectores del norte de la ciudad, cercanos al Porvenir y a la Altavista, algunos vecinos han colocado distintivos de tela verde afuera de sus casas, como playeras, pañuelos, paliacates o trapos de aseo, para reconocer la vivienda con mayor rapidez y entregar el beneficio al que tienen acceso alrededor de 30 mil familias de Valles (la mitad de las familias que hay en el municipio).

Ante la nueva estrategia de entrega de despensas casa por casa, uno de los puntos de la logística es poder observar cuáles hogares reciben la despensa y distinguirse de las demás. Además de ello, comenzaron a pintar bardas con promoción del Partido Verde Ecologista de México en diferentes destinos de la localidad.

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