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Científicos analizan proteínas de Homo erectus en China

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Científicos analizan proteínas de Homo erectus en China

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¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

CELEBRA CON LA FAMILIA Y AMIGAS

Por Maru Bustos PULSO

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
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Martha Irene Villalobos festejó su cumpleaños rodeada del afecto de sus seres queridos y grupos de amigas, en una estupenda celebración que resultó plena de emociones.

Para este día especial seleccionó una serie de elementos, con los que creó una agradable atmósfera en un entorno de belleza natural.

Ahí, su esposo Jaime Morales Reyes y sus hijos Martha Irene, José Manuel Pérez Gutiérrez y Cinthia Morales Villalobos, Jaime Eduardo Morales ViIlalobos y Daniela Pérez Aldrett.

Además, sus nietos: Cinthia Pérez Morales, Jaime, Eduardo, José Pablo y Juan Carlos Morales Pérez. La selecta concurrencia le deseó bienestar y prosperidad en todos los aspectos de su vida.

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Desde luego que le expresaron su afecto y admiración.

La tarde, para recordar.

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