Documentales de U2, Cyndi Lauper y Carlos Santana destacados en Tribeca

NUEVA YORK (EFE).- El festival de cine de Tribeca anunció este jueves que las películas más destacadas de su próxima edición serán documentales en torno a figuras de la música, entre ellas la banda irlandesa U2; la cantante estadounidense Cyndi Lauper y el rockero mexicano Carlos Santana.



"Kiss the future", que inaugura el certamen el 7 de junio y está producida por Ben Affleck y Matt Damon, se centra en el concierto que dio U2 en Sarajevo en 1997 para celebrar la liberación de la capital bosnia, y "establece el tono de Tribeca con su tema de artistas-activistas", indica la organización en una nota.

"Aunque este acontecimiento pasó hace casi 30 años, sentimos que tiene una gran relevancia en el mundo de hoy y sirve como un poderoso recordatorio de que la creatividad humana puede ser un poderoso antídoto hasta para las situaciones más horribles", dijo citado el actor Matt Damon.

Después de ese estreno, Tribeca ha programado otras galas que incluyen el estreno de un documental y la actuación en directo del artista protagonista, como es el caso de Cyndi Lauper, Carlos Santana y French Montana, mientras que la rapera Megan Thee Stallion ha sido invitada a una ponencia.

Cyndi Lauper actuará tras el estreno de "Let the canary sing" (14 junio), que repasa sus orígenes humildes y ascenso profesional; Carlos Santana lo hará tras el de "Carlos" (17 junio), en el que relata en primera persona su trayectoria; y French Montana tras el de "For Khadija" (16 junio), que aplaude los "sacrificios de su madre soltera".

Tribeca anunció también las obras elegidas para el ecuador y el cierre del festival: la "pieza central" será la película de animación de Pixar "Elemental" (10 junio), y la que bajará el telón será "A Bronx tale" (17 junio), con la que Robert de Niro debutó como director hace 30 años.