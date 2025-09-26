logo pulso
Camerino

Don Omar no se retira de la música, prepara disco para 2026

Don Omar reflexiona sobre su vida tras superar el cáncer y revela sus planes para el futuro

Por EFE

Septiembre 26, 2025 04:02 p.m.
Miami (EE.UU.) (EFE).- Don Omar no se retira de la música, afirmaron este viernes a EFE fuentes de su equipo, que desmintieron que el artista puertorriqueño, conocido como el Rey del Reguetón, tenga planes de poner fin a su carrera musical, como señalaron algunas publicaciones esta semana.

"Eso salió de una entrevista que hizo en julio, que se volvió viral ahora, pero en ningún momento tiene planes de abandonar la música, sino todo lo contrario", precisó su equipo.

Agregó que Don Omar está preparando un disco y presentaciones para 2026.

"Sus palabras fueron malinterpretadas", precisaron.

Las afirmaciones de que William Omar Ladrón Rivera, de 47 años, pensaba abandonar la industria musical surgieron después de que habló de su legado con una cadena hispana.

"Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el bastón", dijo en una entrevista a Telemundo.

En la interacción, el artista también explicó que quisiera hacer un álbum con sus grandes éxitos, "preparar un nuevo disco inédito y lanzarlo en 2026" y hacer una gira global.

Esas declaraciones sobre su aporte a la música latina -especialmente al género urbano, que lo convirtió en una figura mundial- formaron parte de una reflexión sobre el impacto que tuvo en su vida el cáncer de riñón que sufrió el año pasado y del cual se encuentra en remisión.

En 2017 hubo una despedida musical de Don Omar con la gira 'Forever King, The Last Tour', pero después se conoció que fue parte de una disputa con su sello discográfico.

Dos años después retomó su carrera, con dos álbumes de estudio y dos giras.

