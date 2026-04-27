Donald Trump y Melania piden cancelar a Jimmy Kimmel por chiste

NUEVA YORK, EU, abril 27 (ANSA/ EL UNIVERSAL).-

que "cancele" a Jimmy Kimmel por un chiste del comediante, quien el jueves pasado había definido a la primera dama como una "viuda en espera".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

de inmediato", afirmó el, que el sábado logró salir ileso de un presuntodurante la cena de gala de corresponsales en la Casa Blanca.Lase había producidode la velada de etiqueta. La reacción de la Casa Blanca llegó, por tanto, con retraso."Sual país", criticó: "A personas como él no debería permitírseles entrar en nuestros hogares cada noche y difundir odio". Trump, por su parte, arremetió en Truth Social: "The Walt Disney Company y ABC deberían despedirlo de inmediato".Durante su-que ya había sido blanco de la administración Trump tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk-, Kimmel ironizó sobre la "espléndida" Melania, "viuda en espera", utilizando una expresión habitualmente asociada al embarazo.Kimmel también sugirió que la primera dama pasaría su cumpleaños, el 26 de abril, "mirando por la ventana y susurrando: 'qué hice?'". Luego, aludiendo a la aparentepresidencial y al misterio sobre quién los presentó por primera vez "() Paolo Zampolli?)", remató:"En fin, Melania, él es Donald. Donald, ella es Melania".El comediante ya había sido suspendido durante algunos días en septiembre tras amenazas del presidente de la Federal Communications Commission de Trump,, Kimmel reconoció que su comentario sobre el asesinato del activista conservador había sido "inapropiado o poco claro, o quizá ambas cosas", y añadió: "Entiendo por qué están enojados".Esta vez, susque el conductor tuvo: el chiste sobre la salud del presidente adquirió un significado muy distinto tras lo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.