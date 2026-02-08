DRAGON BALL ANUNCIAN SEGUNDA MARCHA TEMÁTICA
Los fanáticos de Dragon Ball están listos para elevar su KI al máximo con la llegada de la segunda edición de la Gran Marcha Saiyajin en la Ciudad de México, un evento completamente dedicado a este emblemático anime japonés.
El evento se realizará con motivo del segundo aniversario luctuoso del artista Akira Toriyama, creador de la franquicia que falleció el 1 de marzo de 2024 a los 68 años, debido a una hemorragia cerebral, de acuerdo con lo anunciado por su editorial Bird Studio.
Este evento reunirá a un gran colectivo de personas, desde fanáticos empedernidos y amantes del cosplay, hasta espectadores nostálgicos que crecieron viendo el anime. A lo largo de los años, la obra se consolidó como todo un fenómeno social y digital.
El evento masivo tendrá lugar el próximo 1 de marzo. La multitud comenzará a concentrarse en la Plaza de la República, explanada del Monumento a la Revolución alrededor de las 11:00 horas, para dar inicio a la marcha a las 13:00 horas en punto.
Durante la marcha se llevarán a cabo diversas actividades, entre las que destacan un concurso de cosplay, donde los asistentes demostrarán su creatividad con los mejores homenajes a personajes, así como presentaciones en vivo de música y mucho ánimo otaku. La asistencia al evento será libre y gratuita, abierta al público de todas las edades.
