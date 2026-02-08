logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Fotogalería

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

DRAGON BALL ANUNCIAN SEGUNDA MARCHA TEMÁTICA

Por El Universal

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
A
DRAGON BALL ANUNCIAN SEGUNDA MARCHA TEMÁTICA

Los fanáticos de Dragon Ball están listos para elevar su KI al máximo con la llegada de la segunda edición de la Gran Marcha Saiyajin en la Ciudad de México, un evento completamente dedicado a este emblemático anime japonés.

El evento se realizará con motivo del segundo aniversario luctuoso del artista Akira Toriyama, creador de la franquicia que falleció el 1 de marzo de 2024 a los 68 años, debido a una hemorragia cerebral, de acuerdo con lo anunciado por su editorial Bird Studio.

Este evento reunirá a un gran colectivo de personas, desde fanáticos empedernidos y amantes del cosplay, hasta espectadores nostálgicos que crecieron viendo el anime. A lo largo de los años, la obra se consolidó como todo un fenómeno social y digital.

El evento masivo tendrá lugar el próximo 1 de marzo. La multitud comenzará a concentrarse en la Plaza de la República, explanada del Monumento a la Revolución alrededor de las 11:00 horas, para dar inicio a la marcha a las 13:00 horas en punto. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Durante la marcha se llevarán a cabo diversas actividades, entre las que destacan un concurso de cosplay, donde los asistentes demostrarán su creatividad con los mejores homenajes a personajes, así como presentaciones en vivo de música y mucho ánimo otaku.  La asistencia al evento será libre y gratuita, abierta al público de todas las edades. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Florinda Meza revela su vida en el documental Atrévete a Vivir
Florinda Meza revela su vida en el documental Atrévete a Vivir

Florinda Meza revela su vida en el documental 'Atrévete a Vivir'

SLP

El Universal

Descubre los secretos de Florinda Meza en 'Atrévete a Vivir', una historia que conmueve

Shakira deslumbra a miles en concierto en El Salvador
Shakira deslumbra a miles en concierto en El Salvador

Shakira deslumbra a miles en concierto en El Salvador

SLP

EFE

El estadio Jorge 'Mágico' González se llena de energía con la presencia de Shakira y sus fans centroamericanos

Celimar Rivera, la activista sorda que brilla junto a Bad Bunny en el Super Bowl LX
Celimar Rivera, la activista sorda que brilla junto a Bad Bunny en el Super Bowl LX

Celimar Rivera, la activista sorda que brilla junto a Bad Bunny en el Super Bowl LX

SLP

El Universal

La participación de Celimar Rivera marca un hito en la inclusión de la lengua de señas en eventos masivos

Bad Bunny domina la previa del SBLX; Tim Cook posa con él
Bad Bunny domina la previa del SBLX; Tim Cook posa con él

Bad Bunny domina la previa del SBLX; Tim Cook posa con él

SLP

El Universal

Bad Bunny busca superar récords en el Super Bowl LX, llevando la música latina a nuevas alturas.