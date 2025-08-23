Drake Bell pide votos para salvar a Mariana Botas en La Casa de los Famosos México

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 23 (EL UNIVERSAL).- Drake Bell pidió al público que votaran para que su amiga Mariana Botas no saliera de "La casa de los famosos México", el cantante, que hace unos días fue cuestionado por unos supuestos besos que se dio con la actriz en una noche de antro, aparece en un video echándole porras a La Botas.

La actriz, quien forma parte del Cuarto Día, y que no fue salvada de la placa de nominación, podría salir mañana y convertirse en la cuarta expulsada del reality, sin embargo, sus fans, y su amigo, el recordado actor de "Drake & Josh" se sumó a las voces que quieren seguir viendo a Mariana adentro de La Casa.

Aunque Drake Bell no quiso hablar sobre la supuesta velada romántica que tuvo con Mariana Botas en una escapada a un antro, tal y como ella lo presumió dentro del reality, sí dijo que la conocía y que eran amigos.

El cantante de 39 años aparece en un video pidiendo votos para que Mariana no salga de "La casa de los famosos México", incluso, se adelanta a decir que se verán cuando salga del reality.

"Escuché que te nominaron, te deseo lo mejor dentro de La Casa, buena suerte, ¡ey a todos, vayan a votas por Mariana Botas!, Mariana, nos vemos cuando salgas", expresó.

El video de Drake ya se hizo viral; el estadounidense ya tiene novia y es mexicana, y aunque no quiso revelar el nombre de la mujer, en un reciente encuentro con los medios se dijo feliz; hace unos días se supo que está en pleno trámite de divorcio de su exesposa Janet Von Schmeling, una influencer, actriz y modelo originaria de Orlando, Florida, con quien se casó en 2018 y tuvo un hijo llamado Wyatt Bell.