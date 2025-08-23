logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

SOBRIOS ESPONSALES

EL DÍA MÁS FELIZ DE SUS VIDAS

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 23, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Paola Ruiz y Santiago Rodríguez efectuaron sus esponsales, en una sobria ceremonia.

Sus papás: Armando Ruiz y Karina Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez y Liliana Bottino testificaron el enlace.

Estuvieron sus hermanos, seres queridos y amistades cercanas, en la celebración religiosa, efectuada en el Templo de Nuestra Señora del Carmen.

El sacerdote exhortó a los novios a buscar siempre el bien y la felicidad común.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los jóvenes enamorados intercambiaron sus promesas de fidelidad y, ante Dios, se dieron el “Sí acepto”.

Al final recibieron prolongada ovación de la selecta concurrencia.

Más tarde, los nuevos esposos llegaron a la espléndida recepción, donde compartieron su felicidad con los invitados.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SOBRIOS ESPONSALES
SOBRIOS ESPONSALES

SOBRIOS ESPONSALES

SLP

Maru Bustos

EL DÍA MÁS FELIZ DE SUS VIDAS

SANTIAGO Y ANA PAULA INICIAN SU FE
SANTIAGO Y ANA PAULA INICIAN SU FE

SANTIAGO Y ANA PAULA INICIAN SU FE

SLP

Maru Bustos

CELEBRA SUS XV años
CELEBRA SUS XV años

CELEBRA SUS XV años

SLP

Redacción

NOCHE DE SORPRESAS Y GRAN ALEGRÍA

Unidos por la esperanza: Plomería Selecta y Pegamentos Perdura entregan donativo al Patronato Pro-Paciente Oncológico
Unidos por la esperanza: Plomería Selecta y Pegamentos Perdura entregan donativo al Patronato Pro-Paciente Oncológico

Unidos por la esperanza: Plomería Selecta y Pegamentos Perdura entregan donativo al Patronato Pro-Paciente Oncológico

SLP

Redacción

La entrega de $130,984 pesos se realizó en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto.