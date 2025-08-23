SOBRIOS ESPONSALES

Paola Ruiz y Santiago Rodríguez efectuaron sus esponsales, en una sobria ceremonia.

Sus papás: Armando Ruiz y Karina Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez y Liliana Bottino testificaron el enlace.

Estuvieron sus hermanos, seres queridos y amistades cercanas, en la celebración religiosa, efectuada en el Templo de Nuestra Señora del Carmen.

El sacerdote exhortó a los novios a buscar siempre el bien y la felicidad común.

Los jóvenes enamorados intercambiaron sus promesas de fidelidad y, ante Dios, se dieron el “Sí acepto”.

Al final recibieron prolongada ovación de la selecta concurrencia.

Más tarde, los nuevos esposos llegaron a la espléndida recepción, donde compartieron su felicidad con los invitados.