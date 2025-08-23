Joven con ficha de búsqueda es hallado sin vida

Luego de tres días de desaparecido, un joven fue encontrado asesinado en un despoblado en el municipio de Mexquitic, presentaba huellas de violencia aunque por ahora se desconoce sobre los responsables del homicidio.

El ahora occiso fue identificado como Hernán de 30 años de edad, el cual contaba ya con una ficha de búsqueda por parte de la Fiscalía General del Estado luego de que los familiares solicitaran su ayuda.

Fue al mediodía del pasado jueves, cuando se alertó a las corporaciones sobre el hallazgo de un hombre sin vida en un despoblado perteneciente al municipio de Mexquitic, esto según versiones extraoficiales.

El cuerpo presentaba huellas de violencia, por lo que se estableció que fue ultimado en otro lugar y ahí fueron a tirarlo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En las investigaciones iniciales, se pudo establecer que se trataba del joven desaparecido, el cual tuvo su domicilio en la calle Julián Carrillo de la colonia El Saucito.

Según la ficha de búsqueda, el ahora occiso de nombre Hernán salió desde la tarde del domingo y ese día mantuvo comunicación con sus familiares, pero ya por la mañana del lunes dejó de contestar el teléfono.

Al investigar por su cuenta, los parientes contactaron con un amigo quien les comentó que el domingo por la noche le dio raid a un puesto de tacos en la colonia Wenceslao, en donde lo dejó y ya no supo más de él.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio del hallazgo en donde realizaron el levantamiento del cuerpo y ordenaron su traslado al Servicio Médico Legista para luego entregarlo a los familiares y que le brindaran la sepultura respectiva.

Asimismo, se inició ya la carpeta de investigación sobre el homicidio del joven, en espera de esclarecer el hecho.

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado no había emitido un comunicado especial sobre la localización sin vida del joven, pero se espera que lo haga en el corto plazo.