Drew Brees, Larry Fitzgerald y más avanzan como semifinalistas al Salón de la Fama 2026

Los quartebacks Drew Brees y Philip Rivers, junto con el receptor Larry Fitzgerald, el ala cerrada Jason Witten y el corredor Frank Gore, llegaron a la etapa semifinal en su primer año de elegibilidad para el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

Están entre los 26 candidatos de la era moderna que avanzaron a esta etapa en la votación realizada por el comité de selección de 50 miembros para la clase de 2026.

El comité de selección reducirá la lista a 15 finalistas, quienes serán votados antes del Super Bowl en febrero.

Cuatro jugadores ya aseguraron su lugar entre los 15 finalistas después de que en el 2025 quedaron entre los últimos siete: Willie Anderson, Torry Holt, Luke Kuechly y Adam Vinatieri ocupando esos lugares.

Los otros finalistas que regresan son Eli Manning, Fred Taylor, Steve Smith Sr., Reggie Wayne, Jahri Evans, Marshall Yanda, Terrell Suggs y Darren Woodson.

El liniero ofensivo Lomas Brown y el liniero defensivo Kevin Williams fueron los otros dos candidatos que alcanzaron la semifinal por primera vez. Los otros semifinalistas son Hines Ward, Richmond Webb, Steve Wisniewski, Rodney Harrison, Earl Thomas, Vince Wilfork y Robert Mathis.

Además de los 15 finalistas de la era moderna, el comité de selección considerará a tres veteranos, un entrenador y un colaborador para la clase de 2026. Entre cuatro y ocho nuevos miembros serán elegidos en el segundo año de este formato actual.

Solo cuatro personas ingresaron el año pasado, siendo la clase más pequeña en 20 años.

Brees y Fitzgerald son los candidatos más relevantes este año.

Brees es el segundo de todos los tiempos después de Tom Brady con 80.358 yardas por pase y 571 pases de touchdown. Pasó las primeras cinco temporadas de su carrera con los Chargers de San Diego antes de firmar como agente libre con los Saints en 2006, donde su carrera despegó al ayudar a levantar una ciudad que aún se recuperaba del huracán Katrina.

Brees entregó a Nueva Orleans su primer título de Super Bowl tras la temporada 2009, cuando ganó el MVP del juego después de vencer a Peyton Manning y los Colts de Indianápolis. Brees fue seleccionado al Pro Bowl 13 veces en su carrera y fue nombrado Jugador Ofensivo del Año AP en 2008 y 2011, fue All-Pro en 2006 y fue All-Pro del segundo equipo cuatro veces.

Fitzgerald pasó toda su carrera con los Cardinals de Arizona después de ser seleccionado tercero en general en 2004. Sus 1.432 recepciones y 17.492 yardas recibidas en 17 temporadas ocupan el segundo lugar de todos los tiempos después de Jerry Rice.

Fitzgerald superó las 1.000 yardas recibidas nueve veces, empatado en el cuarto lugar de todos los tiempos, y ayudó a los Cardinals a llegar a su único Super Bowl tras la temporada 2008. Fitzgerald estableció récords de una sola temporada en esa postemporada con 546 yardas recibidas y siete recepciones de touchdown, incluyendo una anotación de 64 yardas para tomar la delantera con 2:37 por jugar en el Super Bowl antes de que Pittsburgh se recuperara para ganar 27-23.

Rivers ocupa el séptimo lugar de todos los tiempos con 63.440 yardas por pase en una carrera que pasó principalmente con los Chargers. Fue seleccionado a ocho Pro Bowls y ganó el Jugador Regreso del Año de AP en 2013.

Witten fue uno de los alas cerradas más prolíficos de la historia y ocupa el segundo lugar de todos los tiempos con sus 1.228 recepciones y 13.046 yardas. Witten fue All-Pro dos veces para Dallas y fue All-Pro del segundo equipo en otras dos ocasiones.

Gore ocupa el tercer lugar de todos los tiempos con 16.000 yardas por tierra con nueve temporadas de 1.000 yardas y cinco honores de Pro Bowl.

La carrera de Kuechly fue breve pero impactante. Seleccionado por Carolina en la primera ronda del 2012 fue All-Pro cinco veces, con siete selecciones al Pro Bowl y un premio al Novato Defensivo del Año.

Durante su carrera de ocho años, Kuechly lideró a todos los apoyadores de la NFL en tacleadas (1.090), balones recuperados (26), intercepciones (18) y pases defendidos (66).

Vinatieri fue uno de los pateadores más decisivos en la historia de la NFL, convirtiendo los goles de campo ganadores en las dos primeras victorias del Super Bowl durante la dinastía de Nueva Inglaterra.

Ayudó a iniciar la racha con uno de los mejores goles de campo: un gol de 45 yardas en la nieve para forzar el tiempo extra en el juego conocido como "Tuck Rule" contra los Raiders en la ronda divisional de 2001. Hizo el gol ganador en tiempo extra para ganar ese juego y luego acertó un gol de 48 yardas en la última jugada de una victoria de 20-17 en el Super Bowl contra los Rams.

Vinatieri es el líder de la NFL en puntos (2.673) y goles de campo realizados (599) en una carrera de 24 años con Nueva Inglaterra e Indianápolis. También lidera a todos los jugadores con 56 goles de campo y 238 puntos en la postemporada.

Holt fue clave para el "Greatest Show on Turf" de los Rams, ayudando al equipo a ganar el Super Bowl en su temporada de novato en 1999 y regresando allí dos años después. Holt lideró la NFL en yardas recibidas en 2000 y en recepciones y yardas en 2003 cuando hizo su único equipo All-Pro.

Holt terminó su carrera con 920 recepciones para 13.382 yardas y 74 touchdowns.

Anderson fue considerado uno de los mejores tackles derechos de su era después de ser seleccionado en la primera ronda por Cincinnati en 1996. Pasó casi toda su carrera con los Bengals e hizo tres equipos All-Pro consecutivos de 2004 a 2006.