Dua Lipa sorprende al disfrutar tacos en taquería de Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- A través de redes sociales, usuarios compartieron videos e imágenes de la cantante Dua Lipa mientras comía en la taquería "El Califa de León", en San Cosme, Ciudad de México (CDMX). Las reacciones y comentarios no se hicieron esperar.

La visita de la intérprete de "Training Season" a la capital mexicana ha generado grandes expectativas, y los fans han compartido memes sobre los lugares que recorre y sus experiencias culinarias.

Lejos de los restaurantes exclusivos, Dua Lipa fue vista comiendo unos tacos en "El Califa de León", que se ha popularizado por haber obtenido una estrella Michelin.

Comentarios hacía Dua Lipa se viralizan en redes sociales

Através de un post, usuarios de X comenzaron a reaccionar en redes, celebrando que la cantante se alejara de la vida glamurosa para disfrutar una experiencia chilanga.

Entre los comentarios que se viralizaron destacan:

"Qué épico cuando no solo van a los tacos para ricos jaja", "Me encanta que no la hostigan, ella feliz de vivir el México real", "Humilde mi chiquita", "Ya nada más le falta comprar ropa en el tianguis".

En sus historias de Instagram, Dua Lipa ha compartido varios momentos de su estancia en la CDMX, mostrando cómo disfruta la ciudad junto a amigos y familiares, mientras se prepara para sus conciertos en el Estadio GNP.

Por otro lado, usuarios también han difundido fotos de la cantante caminando por sitios emblemáticos de la vida nocturna chilanga, como el San Luis Club, un popular espacio en la colonia Roma, donde fue vista bailando con su pareja, el actor Callum Turner.

Este viernes 5 de diciembre, Dua Lipa ofrecerá su último show en la Ciudad de México a las 21:00 horas, donde se esperan grandes sorpresas y un último cover dedicado a alguna de las leyendas de la música mexicana.