DUA LIPA SORPRENDE CON BRASIER DE HELLO KITTY

Dua Lipa no pasó desapercibida en el Austin City Limits Fest (ACL Fest), donde deslumbró no solo con su energía en el escenario, sino también con su atrevido y original look con juguetón brasier de Hello Kitty. Este evento anual, que se celebra en Zilker Park en Austin, Texas, es uno de los festivales de música más importantes de Estados Unidos.

Dua Lipa asistió al festival con un conjunto que fusiona lo juguetón con lo sofisticado. La pieza central de su look fue un minivestido blanco ajustado, que resaltaba por su minimalismo elegante. El elemento más destacado y comentado del atuendo de Dua Lipa fue, sin duda, su brasier de Hello Kitty. Consistiendo en dos copas amarillas en forma de la popular figura japonesa, la prenda añadió un toque nostálgico y lúdico al look de la cantante. Estas copas, estilo pezoneras, se colocaron estratégicamente para cubrir el busto, haciendo un contraste divertido y audaz con el estilo refinado del vestido blanco.