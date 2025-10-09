Duolingo lanza anime en japonés de 5 episodios: The Final Test

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 9 (EL UNIVERSAL).- Este jueves, la plataforma digital de aprendizaje de idiomas Doulingo dio a conocer el lanzamiento de su nuevo proyecto audiovisual: un anime original inspirado en la creación de la herramienta de aprendizaje digital y de todos sus personajes.

El anime titulado "The Final Test" (El examen final) contará únicamente con cinco episodios con una duración de 60 segundos cada uno. Además, el proyecto estará en idioma japonés y contará con subtítulos en más de siete idiomas diferentes, incluyendo español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, coreano y chino.

Bajo la producción del estudio de animación Titmouse, conocido por realizar la serie "Big Mouth" de Netflix y "The Legend of Vox Machina" para Amazon Prime Video, esta serie incluirá diferentes referencias a la cultura popular y a los memes más populares de internet, logrando la mezcla perfecta entre humor y conocimiento.

¿Cuándo y dónde ver el anime?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esta miniserie de anime estará disponible de forma gratuita y se estrenará a nivel global el próximo lunes 13 de octubre de 2025 en su cuenta oficial en la plataforma digital de YouTube a las 9:00 a.m. (hora centro de México). Por su parte, el segundo episodio estará disponible el próximo miércoles a las 11:00 a.m.

De acuerdo con el medio Variety, la app añadirá animaciones personalizadas de lecciones completadas e ilustraciones de widgets con la temática de "El examen final", con el objetivo de celebrar la salida de este nuevo proyecto.

¿Qué se verá en el anime de Duolingo?

El anime "The Final Test" mostrará lo orígenes de la aplicación de aprendizaje de idiomas a través de grandes desafíos y aventuras junto a los personajes de la aplicación: Lily, Zari, Óscar, Junior, Bea, Eddy, el oso Falstaff y la mascota favorita de todos los estudiantes, Duo, el extrovertido e inigualables búho verde.

En el avance de la serie se puede ver a los personajes principales de la app cayendo en un mundo desconocido, en el que las lecciones diarias y las pruebas educativas parecen ser la única forma de sobrevivir. Empeñados en su misión por convertirse en "guardianes de la racha", Dúo y sus amigos luchan por convertirse en héroes y llevar motivación a todos los usuarios que quieren aprender.

Con esta nueva iniciativa, la aplicación móvil busca combinar la comedia, el aprendizaje y el entretenimiento en un solo lugar, con el objetivo principal de promocionar sus cursos de japonés actualizados dentro de la app, disponibles actualmente para todos los usuarios. "El anime es un fenómeno cultural global, y para muchas personas, es la chispa que les entusiasma aprender japonés", aseguró Manu Orssaud, director de marketing de Duolingo.