Hongos le detonan una crisis de salud mental a Edén Muñoz

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- Edén Muñoz habló abiertamente sobre uno de los temas más personales y delicados de su vida: el cuadro de ansiedad y depresión que ha enfrentado en los últimos años.

En entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, el cantante de regional mexicano reveló que este problema podría haber sido detonado por experimentar con hongos.

"Caí en una intoxicación por hongos. Y siento que ahí se abrió mi portal ansioso, depresivo", dijo durante la charla.

El exintegrante de Calibre 50 no dio muchos detalles sobre su experiencia; sin embargo, reconoció que desde entonces comenzó a tener pensamientos y sensaciones que han sido difíciles de procesar.

"No sabía qué me estaba pasando. No entendía lo que sentía en el cuerpo, en la mente. Y creo que desde ahí algo se movió muy fuerte en mí".

Muñoz también habló de la importancia de la salud mental y que, actualmente, se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico para estabilizarse.

"Tengo un año ya con medicamentos. Y no me da pena decirlo. Porque si algo me ha ayudado a estar mejor, a poder estar con mis hijos, a subirme al escenario, a seguir componiendo, ha sido eso. Y no es fácil, no es de la noche a la mañana, pero se puede aprender a vivir con esto", destacó.

Muñoz subrayó que no se trata de una solución mágica ni inmediata, pero sí de una herramienta que, en conjunto con otras estrategias, ha sido parte de su camino.

Este evento coincidió con otra situación compleja en su vida: el nacimiento de su hijo Matías, quien llegó al mundo con complicaciones pulmonares. Muñoz compartió que vivió momentos de gran incertidumbre y miedo durante los primeros días del bebé.

"Llega el doctor y me decía: ´Puede que amanezca, puede que no´. Fue como un tornado de emociones. Estaba completamente fuera de mí. Era demasiada información, demasiada angustia. Y de pronto sentía que no tenía control sobre nada", compartió.