Edición limitada de muñeca Coraline llega a México con Mattel
El diseño incluye detalles fieles a la película y accesorios coleccionables para fans.

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).-Mattel Creations continúa con la ola de nostalgia, haciendo honor a clásicos y favoritos de todos los tiempos, en esta ocasión, con una nueva muñeca
Monster High inspirada en la película animada infantil de fantasía oscura y terror, "Coraline".
Este lanzamiento es una colaboración de la empresa de juguetes con el estudio estadounidense de animación en stop-motion, LAIKA, el responsable de este famoso largometraje que ha conquistado corazones alrededor del mundo desde 2009.
La nueva muñeca de Coraline se une a la línea exclusiva "Skullector" de Monster High, llamando la atención por el nivel de detalle que tiene esta edición limitada, y por la cantidad de referencias que el atuendo y los accesorios tienen, haciendo alusión a la trama de la película.
¿Cuándo y dónde adquirir la muñeca de edición especial inspirada en Coraline?
La nueva muñecaMonster HighSkullector de Coraline estará disponible a partir del 13 de marzo a través de la página oficial de Mattel Creations: https://creations.mattel.com/en-mx.
La venta será exclusiva para miembros del Fang Club y comenzará a las 10 de la mañana (horario del centro de México), sin embargo, se espera que la muñeca también se lance para su compra a través de la tienda oficial de Mattel en Amazon y Mercado Libre.
¿Cuánto costará la Monster High de Coraline?
En la página oficial de Mattel Creations, la nueva muñecaMonster HighSkullector x LAIKA Coraline, aparece con un precio de $1,500 pesos mexicanos.
Esta cifra no incluye la tarifa por envío al país, ni ningún otro costo adicional que pueda surgir al momento de la entrega por impuestos o aranceles aduanales, por lo que se recomienda tomar en cuenta dichos gastos.
Asimismo, el precio de la membresía con la que se puede acceder a la muñeca es de $180 pesos. Dicho pase da acceso por un año a los lanzamientos exclusivos de la marca.
¿Qué incluye la Monster HighSkullector de Coraline?
Esta muñeca incluye el clásico impermeable amarillo de Coraline, un vestido rojo con estampado alusivo a la narrativa de la película, calcetas largas rayadas, y sus botas de lluvia amarillas con diseño de telaraña y botones como tacón.
Otros artículos adiconales son:
Clip dorado de libélula en el cabello
Boina negra
Cinturón para su impermeable
Bolsa roja
Asimismo, el artículo de colección sostiene una versión en miniatura de sí misma en forma de muñeca de trapo con ojos de botón, y la acompaña una figura del gato negro de la película.
Al igual que otras versiones Skullector, la Monster High de Coraline trae incluida una base, pues no se sostiene sola.
