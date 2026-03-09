Edición limitada de muñeca Coraline llega a México con Mattel

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).-

continúa con la ola de nostalgia, haciendo honor a clásicos y favoritos de todos los tiempos, en esta ocasión, con una

inspirada en lainfantil de fantasía oscura y terror, "Coraline".Este lanzamiento es unade la empresa de juguetes con el estudio estadounidense de animación en stop-motion,, el responsable de este famoso largometraje que ha conquistado corazones alrededor del mundo desde 2009.Lade Coraline se une a la" de, llamando la atención por el nivel de detalle que tiene esta, y por la cantidad de referencias que el atuendo y los accesorios tienen, haciendo alusión a la trama de la película.¿Cuándo y dónde adquirir la muñeca de edición especial inspirada en Coraline?Lade Coraline estaráa partir dela través de lade: https://creations.mattel.com/en-mx.La venta será exclusiva para miembros del Fang Club y comenzará a las 10 de la mañana (horario del centro de México), sin embargo, se espera que la muñeca también se lance para su compra a través de la tienda oficial de Mattel en Amazon y Mercado Libre.¿Cuánto costará lade Coraline?En lade, laCoraline, aparece con undemexicanos.Esta cifra nola tarifa por envío al país, ni ningún otro costo adicional que pueda surgir al momento de la entrega por impuestos o aranceles aduanales, por lo que se recomienda tomar en cuenta dichos gastos.Asimismo, elde la membresía con la que se puede acceder a la muñeca es de $180 pesos. Dicho pase da acceso por un año a los lanzamientos exclusivos de la marca.¿Quélade Coraline?Esta muñecael clásicode Coraline, un vestido rojo con estampado alusivo a la narrativa de la película, calcetas largas rayadas, y susamarillas con diseño de telaraña y botones como tacón.Otros artículos adiconales son:Clip dorado de libélula en el cabelloBoina negraCinturón para su impermeableBolsa rojaAsimismo, el artículo de colección sostiene una versión en miniatura de sí misma en forma de muñeca de trapo con ojos de botón, y la acompaña una figura del gato negro de la película.Al igual que otras versiones, lade Coraline trae incluida una base, pues no se sostiene sola.