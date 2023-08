EDUIN CAZ SE RETIRA TEMPORALMENTE

CIUDAD DE MÉXICO. - En la celebración de su cumpleaños número 30, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, se tomó un tiempo para hacer un importante anuncio: su retiro temporal.

Caz, quien se ha visto envuelto en medio de varias polémicas en los últimos meses, celebró su llegada al tercer piso con una noche espectacular en Costa Rica, donde se presentó junto al resto de sus compañeros de la agrupación.

Al término del concierto, en su cuenta oficial de Instagram, Eduin publicó un emotivo mensaje con el que adelantó que este cumpleaños marca el fin de una etapa en su vida y en su carrera artística.

El cantante hizo hincapié en que no se arrepiente de nada de lo vivido, pero haciendo un balance de los últimos años siente que perdió cosas que eran fundamentales para él; es por ello que tomará un tiempo para reflexionar y hacer la pases con él mismo: “Perdí muchas cosas que no van a volver y la verdad pongo en la balanza todo lo que he vivido y sinceramente así tenían que pasar las cosas. Creo que ocupo regresar a pensar en mí, a sentirme bien conmigo mismo”, agregó.

Por último, aclaró que esta pausa no significa que Grupo Firme vaya a desintegrarse y mucho menos que esté pensando en tomar un camino en solitario, pues regresará una vez que haya podido recuperar su vida: “No es el fin de Grupo Firme, no me voy hacer solista, sólo me estoy despidiendo porque a lo que miro solo me queda cumplir con las últimas 3 fechas que tengo y me voy a recuperar mi vida”, finalizó.