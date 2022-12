El concierto de Bad Bunny según Mariana Rodríguez

A-AA+

Mariana Rodríguez Cantú, mejor conocida en redes sociales como "La Chavacana mayor" y actual primera dama de Nuevo León, asistió el día de ayer al concierto de Bad Bunny en Monterrey y dejó prueba de ello en su Instagram.

La influencer compartió una fotografía en sus redes sociales junto al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, en el concierto de Bad Bunny, en el estadio BBVA en Monterrey.

En las historias de su cuenta oficial de Instagram, Mariana Rodríguez compartió toda su experiencia en el concierto del cantante de reguetón.

Rodríguez Cantú compartió múltiples videos del concierto, de los shows y canciones que el "Conejo Malo" cantó en vivo.

Usuarios en redes sociales agradecieron a la también modelo por subir contenido del concierto, ya que muchas personas no pudieron acudir o hubo quienes no pudieron ingresar al estadio.

Bad Bunny se presenta en México y miles de fans han comprado sus boletos, otros han hecho de todo para poder conseguirlos, como el caso de un joven que le pidió prestado a su hermana y le ofreció un curioso contrato para pagarle después.

Este 29 de noviembre se realizó otra venta de boletos para sus fechas en Monterrey y el hermano de Paola Villarreal, le ofreció un contrato para no perderse "tremenda osadía de concierto impartido por Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny)", y prueba de ello quedó en un video de TikTok que se ha hecho viral.

"El motivo de este contrato es acerca de un préstamo por la mínima cantidad de 1000 MXN (pesos mexicanos= para poder completar mi boleto de Bad Bunny. Ya que no quiero perderme de tremenda osadía de concierto impartido por Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny)".