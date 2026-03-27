El diablo viste a la moda 2 llega a México

La pasarela llega hasta México. El elenco de "El diablo viste a la moda 2" se alista para visitar el país como parte de su gira promocional.

La noticia fue anunciada en las redes sociales de 20th Century Studios, donde también se informó que parte del reparto recorrerá ciudades como Nueva York, Tokio, Shanghái y Londres.

Aún hay detalles por confirmar, como la fecha y la sede de la visita. Sin embargo, los fanáticos esperan la llegada de las figuras estelares de la cinta: Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci y Meryl Streep.

La película llega dos décadas después de su estreno en 2006 y tiene previsto su estreno en cines mexicanos el 30 de abril.

La esperada secuela sigue a Miranda Priestly, editora en jefe de Runway, en su intento por adaptarse a un mundo donde el periodismo impreso está en declive. En este nuevo escenario, se enfrenta a Emily Charlton, su antigua asistente, ahora convertida en una influyente ejecutiva de un grupo de lujo.