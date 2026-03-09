El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- "La casa de los famosos" vivió una noche llena de sorpresas, y es que, a tan solo tres semanas de su estreno, Sergio Mayer fue eliminado de la competencia.

La expulsión de Sergio Mayer en La casa de los famosos

El exGaribaldi era considerado como uno de los concursantes más fuertes, por lo que su expulsión dejó en shock al resto de los habitantes de la casa.

Polémica por licencia de Sergio Mayer como Diputado federal

Mayer, se integró de último momento al reality y su participación se vio envuelta en polémica cuando se reveló que pidió una licencia para ausentarse de su puesto como Diputado federal para formar parte del programa.