logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

Fotogalería

El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

El exGaribaldi fue eliminado a tres semanas del estreno del reality, sorprendiendo a los participantes.

Por El Universal

Marzo 09, 2026 09:28 p.m.
A
El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- "La casa de los famosos" vivió una noche llena de sorpresas, y es que, a tan solo tres semanas de su estreno, Sergio Mayer fue eliminado de la competencia.

La expulsión de Sergio Mayer en La casa de los famosos

El exGaribaldi era considerado como uno de los concursantes más fuertes, por lo que su expulsión dejó en shock al resto de los habitantes de la casa.

Polémica por licencia de Sergio Mayer como Diputado federal

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Mayer, se integró de último momento al reality y su participación se vio envuelta en polémica cuando se reveló que pidió una licencia para ausentarse de su puesto como Diputado federal para formar parte del programa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos
El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

SLP

El Universal

El exGaribaldi fue eliminado a tres semanas del estreno del reality, sorprendiendo a los participantes.

Anahí exhibe mensajes que la llaman anoréxica en redes sociales
Anahí exhibe mensajes que la llaman anoréxica en redes sociales

Anahí exhibe mensajes que la llaman anoréxica en redes sociales

SLP

El Universal

La artista afirma que no dará más importancia a los ataques y se enfoca en educar con respeto.

Homenaje en Nueva York a Willie Colón con misa en San Patricio
Homenaje en Nueva York a Willie Colón con misa en San Patricio

Homenaje en Nueva York a Willie Colón con misa en San Patricio

SLP

AP

El homenaje destacó la influencia de Colón en la salsa urbana y su compromiso social en Estados Unidos.

Yorgos Lanthimos inaugura exposición de fotografía en Atenas
Yorgos Lanthimos inaugura exposición de fotografía en Atenas

Yorgos Lanthimos inaugura exposición de fotografía en Atenas

SLP

AP

El director griego combina su trabajo cinematográfico con la fotografía analógica en esta exposición.