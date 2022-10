El ex amor de Thalía que despierta los celos de Tommy Mottola

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- A días de conocer una nueva etapa artística de Thalía, con su adelanto de "Psycho Bitch", la cantante luce radiante y feliz por compartir un nuevo trabajo con sus fans que tanto la quieren y la acompañan a través de las redes sociales. Son más de 20 millones de seguidores los que acumula la esposa de Tommy Mottola en Instagram, por solo mencionar una de las plataformas que acapara la artista de 51 años.

"Corría el año 1999 cuando me invitaste a pasar un verano en tu casa de los Hamptons. Llegué con 12 maletas, mi perrito. ¡Y nunca regresé!", fue parte del tierno mensaje que le dedicó Thalía a Tommy Mottola en su cuenta de Instagram el pasado mes de julio. "23 años después, ahora viendo esa casa que fue nuestro nido de amor a la distancia, siento el mismo o más amor por ti, mi amado esposo", continuó la intérprete de "Desde esa noche".

"Gracias por amarme tanto ayer, hoy y siempre... tal cual soy. ¡Que viva la vida y que viva el amor!", fue el fin del epígrafe de una secuencia de fotografías que colgó la protagonista de "Rosalinda" en la red social de la camarita, para celebrar su aniversario con Tommy Mottola. Pero si bien la empresaria profesa un amor profundo por su pareja, también es cierto que se dice que nunca pudo olvidar a uno de sus primeros romances en el mundo del espectáculo.

Entre agosto del año 1995 y abril de 1996, la intérprete de "No me enseñaste" protagonizó una de las telenovelas más exitosas de todos los tiempos del país: "María, la del barrio". En dicha producción, el coprotagonista de esta historia de amor basada en "Los ricos también lloran", de 1979, fue Fernando Colunga.

Colunga es uno de los actores exitosos que ha dado el país, pero también es uno de los más reservados con su vida privada y sentimental. La relación amorosa que tuvo con Thalía fue una que tuvo estas características. En los años 90, la pareja fue una de las místicas del mundo del espectáculo y hasta hoy existen hipótesis acerca de la "barrera" o el silencio que la cantante tiene con respecto al noviazgo. Una de las versiones es que Tommy Mottola estaría celoso de aquel vínculo. La otra es que la actriz no pudo olvidar a su gran amor. De cualquier manera, la artista presume su amor con el empresario desde hace varios años y son una de las duplas más divertidas y radiantes en redes sociales.