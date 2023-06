El Festival de Cine de Guadalajara se prepara para homenajear a Raúl Padilla, su fundador

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- La 38 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) será un homenaje a Raúl Padilla, su fundador, alguien que "está haciendo mucha falta" a las personas vinculadas con el evento, dijo en entrevista con EFE la directora del festival, Estrella Araiza.

"Yo creo que este año una de las cosas más importantes tiene que ver con el homenaje que le vamos a hacer a Raúl Padilla, porque Raúl además de ser fundador, amigo, cómplice, socio muy dedicado al cine, a todos nos está haciendo mucha falta", expuso Araiza.

La gestora cultural dirige el festival que empezará el sábado su semana de actividades que se inaugura con el estreno nacional de la más reciente producción de Wes Anderson, "Asteroid City" (2023).

"Me parece importante que sí sea su festival y que él haya ganado", complementó.

La directora compartió que en México es posible que conviva el duelo con la celebración, y que en esta edición, que inicia justo dos meses después del fallecimiento de Padilla, quien también presidía la famosa Feria Internacional del Libro (FIL), habrá un hueco importante ante la falta del académico, pero que su figura y sus ideas estarán muy presentes.

"Hay cosas que hacemos por inercia porque sabemos que así es como le gustaba a Raúl, pero yo en lo particular he tenido mucho cuidado de que esas cosas no se quiten, porque me parece importante hacer cambios y hacer exploraciones, pero siempre vamos a tener tiempo", expresó Araiza.

Padilla, quien también había sido rector de la Universidad de Guadalajara, permitía a la gente trabajar y proponer ideas innovadoras, aseguró la directora del FICG.

A pesar del tono de seriedad del festival, apostaba por personas con ganas de mejorarlo cada edición.

Ella, como directora, considera que hay todavía varios sectores en los que le gustaría profundizar en ediciones futuras, como el cine asiático o el cine de terror, pero sabe que sucederá más adelante. "Todo a su tiempo", confió.

También reconoció las vicisitudes de dirigir un festival de cine tan importante como es el de Guadalajara, entre las que está el tema financiero, a pesar de que aseguró que este año "se logró" llegar muy cerca del objetivo aunque sí haya déficit presupuestario.

Durante el festival también se hará público el nombre de la persona que recibirá la beca Jenkins Del Toro, con la que podrá estudiar cine en cualquier parte del mundo.

"Yo creo que si todas las personas experimentaran lo que se siente cuando cambias una vida en positivo, muchas más personas serían buenas", refirió.

Como parte de las actividades de Italia, como país invitado de honor a esta edición, se dará el Premio Mayahuel al editor Roberto Perpignani, conocido por su trabajo en filmes como "El cartero" y "El último tango en París", y quien además ofrecerá una charla.

También la actriz y guionista mexicana Eréndira Ibarra, conocida por series como "Ingobernable", "Capadocia" y "Sense8" y las cintas "Matrix Resurrections", recibirá el Premio Maguey Queer Icon, que es otorgado como parte de la sección Maguey que promueve el cine de la comunidad LGBTQ+.

Las cintas "Flamin´ Hot: el sabor que cambió la historia", dirigida por la actriz de origen latino Eva Longoria, e "Hijos de perra", del director estadounidense Josh Greenbaum, así como "2,000 especies de abejas", de la española Estibaliz Urresola Solaguren, tendrán su estreno en el festival antes de su lanzamiento en plataformas digitales y en cines.

El FICG tendrá casi 80 películas corto y largometrajes en la competencia oficial en las secciones de cine mexicano e iberoamericano de ficción, documental, de animación, con temática ambiental y relacionada a la comunidad LGBTQ+.