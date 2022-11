"El frío es mental", fans de Miley Cyrus imitan su estilo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- El clima nublado y frío no fue impedimento para que los fans de Miley Cyrus expresaran su emoción por ver a la cantante en el tercer día del Festival Corona Capital en la Ciudad de México.

Con medias de red, blusas transparentes y shorts aparecieron en el Autódromo hermanos Rodríguez listos para disfrutar de la presentación de la también actriz, que saltó a la fama tras ser protagonista de "Hanna Montana".

Sofía Cárdenas llegó desde Los Ángeles a ver a la cantante que sigue desde que era parte del show de Disney, ella gastó 50 dólares en su atuendo inspirado en el último disco de la cantante: "Attention".

"Sólo vine por ella y ahora trae un look un poco más dark y rockero así que opté por vestirme un poco más emo", dijo Cárdenas a EL UNIVERSAL.

Jorge Rodríguez, quien es miembro de la comunidad LGBT resaltó la influencia de la música de Miley para los miembros de su comunidad, que en su momento se sentían identificados con su doble personalidad.

"Ella revolucionó la experiencia de abrirte a otros mundos, me impulso, porque como miembro de la comunidad LGBT sí vivimos mucho en dos mundos y ahora ya estamos en uno solo, dejamos lo que estaba bien para la sociedad y ahorita estamos cómodos en un punto donde éramos incómodos", señaló Jorge.

Ulises y Cruz de 21 y 19 años, respectivamente, diseñaron sus vestuarios al estilo cowboy que ha caracterizado a Cyrus, tenían más de un mes esperando para usarlo así que el frío no les impidió portarlo.

"El frío es mental", afirmó Cruz. "La amamos mucho, gastamos como tres mil pesos, pero estamos muy felices de poder verla, esperamos que algún día regrese esa Hanna Montana que nos atrapó", agregó Ulises.