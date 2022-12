El Gran Silencio festeja victoria de Argentina con concierto gratuito

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).- Entre banderas de Argentina y sombreros de charro la banda mexicana El gran silencio festejó en el Monumento a la Revolución la victoria de Argentina como campeón del Mundial de futbol.

La agrupación originaria de Monterrey cerró el FIFA Fan Fest, un evento de entretenimiento que se llevó a cabo del 20 de noviembre al 18 de diciembre en este recinto de la Ciudad de México.

"Esta canción va dedicada en especial a toda la comunidad de argentinos que viven aquí en nuestro país, bueno ahora son campeones, ahí denos un chance y el próximo mundial les andamos dando unas patadas, estoy seguro que vamos a hacer historia", dijo Tony Hernández antes de cantar "Dormir soñando".

Aunque en el público se encontraban varias personas que apoyaban a la selección liderada por Leonel Messi, los abucheos se hicieron presentes ante este pronunciamiento del vocalista.

"Ya canta", "No digas babosadas", fueron algunos de los gritos que se escucharon de entre el poco público que decidió festejar junto a la banda que la selección sudamericana venció a los franceses en el último partido de este mundial, que se llevó a cabo en Qatar.

Entre los asistentes estaba Yas, Josela y Oz, quienes vivieron durante un tiempo en Argentina por motivos de trabajo y ahí consiguieron la playera y bandera que portaron durante el concierto, en el que festejaron el triunfo como una esperanza social para los ciudadanos de aquel país.

"Coronar la carrera de Messi en medio de la situación que está viviendo Argentina, le da esperanza a la gente y nos pone muy contentos por ellos", dijo Oz en entrevista.

Algunos de los temas que más emocionaron al público fueron "Chuntaro Style", "Cumbia poder" y "Círculo de sol". Además la agrupación contó que entre ellos hicieron una quiniela para apostar por el campeón mundial, siendo el baterista Ezequiel Alvarado quien ganó las apuestas.

Esta presentación formó parte de la gira nacional que están haciendo para celebrar las tres décadas de carrera de la banda de rock en español que comenzó a finales de 1992.

"30 años de andar de pata de perro por todos lados, gracias a ustedes y su apoyo hemos viajado por todas partes del mundo representando a México", dijo Cano, quien fundó junto a Tony a la agrupación.

Homenajean a artistas mexicanos

Además de cantar el tema "Lo que no fue no será", que hicieron como cover de las canciones de José José, también aprovecharon para hacer un homenaje a Sax, de Maldita Vecindad, que falleció el 14 de marzo del 2021.

"Cada tocada hacemos un homenaje a él, como es muy reciente vemos la reacción de la gente, que es muy emotivo y para nosotros es muy importante recordarlo porque desde que estamos chavitos él fue muy importante para nuestra influencia y el tiempo nos regaló ser su amigo, de hecho hablamos una semana antes de que muriera, estábamos muy en contacto porque teníamos una amistad muy fuerte con su familia", dijo Cano en entrevista.