"El guardaespaldas", a 30 años del debut de Whitney Houston en cine

La historia sobre un agente secreto que en una misión especial se enamora conmovió al público de 1992 y sigue conmoviendo a la fecha.

Esta es la premisa de "El guadaespaldas", de 1992, una cinta que hoy cumple 30 años desde que se estrenó un 25 de noviembre, convirtiéndose en una de las 100 películas que más ha recaudado en todos los tiempos con más de 410 millones de dólares en la taquilla mundial.

Dirigida por Mick Jackson y protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston cuenta la historia de Frank Farmer (Costner), quien después de haber sido agente a la protección de presidentes decide dejarlo luego de que la culpa por no haber podido proteger al presidente Regan en un ataque, lo carcome.

Así comienza una nueva vida como guarura privado y conoce a la famosa actriz y cantante Rachel Marron, quien en un principio de rehúsa a acatar las estrictas reglas de su nuevo protector, pues ella se considera una mujer valiente y capaz.

Sin embargo las amenazas de muerte de un acosador secreto comienzan a poner las cosas difíciles y obligan a Rachel a aceptar los cuidados de Farmer cuando todo se ha vuelto más letal y a la vez ambos se han enamorado.

La banda sonora de esta película fue muy importante para poner intensidad a los momentos más cruciales de la trama. Por esta razón es que dos temas fueron nominados al Oscar después de su estreno: "I have nothing" y "Run to you"; pero la que trascendió en la colectividad fue "I will always love you", que suena durante un esperado encuentro entre los protagonistas, con Whitney como intérprete.

Houston, fallecida el 11 de febrero de 2012, sigue siendo una de las cantantes estadounidenses más reconocidas y en su cuenta de Instagram se publicó el póster del filme que consolidó su fama en los 90.

"El 25 de noviembre de 1992 (hoy hace 30 años), la película "The Bodyguard" fue lanzada en los Estados Unidos protagonizada por Whitney (haciendo su debut en el cine) y Kevin Costner. La película recaudó más de 411 millones de dólares en ese momento, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de 1992. La banda sonora fue un éxito monumental y se convirtió en la banda sonora más vendida de todos los tiempos", se lee en el mensaje.

Kevin Costner, el galán inolvidable

Mientras que Costner, siguió sumando éxitos en su carrera como actor y otros cuatro títulos como guionista y director, por lo que ya había ganado un Oscar a mejor película y dirección de su cinta "Dances with Wolves", en 1990.

Hace unos días anunció que la película volvía a estar en algunas salas de cine e invitó a sus fans a asistir a recordar este clásico.