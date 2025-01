El legado de Dulce, también en tv y teatro

Dulce, quien murió este miércoles a los 69 años de edad, no sólo fue una cantante reconocida con cinco décadas de trayectoria, sino que en los 90s se destacó su presencia en la pantalla chica con personajes telenoveleros.

El productor Emilio Larrosa fue quien la acogió en cinco de ellas con papeles sino grandes, si relevantes para la historia. Y Carla Estrada la invitó para "Más allá del puente", donde se interpretó a ella misma.

Pero por diversas situaciones, no todas las producciones en que estuvo se encuentran al alcance del público. Las siguientes cuatro pueden verse en ViX, la plataforma streaming de Televisa.

"SOÑADORAS"

Telenovela juvenil de 1998 donde interpretó a "Antonia de la Macorra", madre de "Lucía de la Macorra", encarnado por Michelle Vieth. La familia de ambas es adinerada y con todo lo que eso confiere en la sociedad.

"LAS VÍAS DEL AMOR"

El 2002 dio luz a esta historia entre un exseminarista (Jorge Salinas) y una humilde camarera (Aracely Arámbula). Dulce tiene un personaje secundario, pero es una mujer fuerte con cierta presencia ante todos.

"MUCHACHAS COMO TU"

Reversión de la telenovela "Muchachitas" de 1991. En esta ocasión Dulce interpretar a Esther, madre de una de las protagonistas, personaje similar al que encarnó la cantante Laura León en la versión original. Se estrenó en 2007.

"VENCER LA CULPA"

Su última telenovela, estrenada en 2023. Es sólo una aparición breve, pero definitiva para conocer más del pasado de los personajes protagónicos femeninos (Helena Rojo y Gabriela de la Garza).

----Presencia teatral

De alguna manera, el espíritu de Dulce está inmerso en la obra musical "Mentiras", actualmente en cartelera, la cual es un homenaje a la década de los 80s.

El escritor José Manuel López Velarde se inspiró en ella para crear el personaje de Dulce, una chica tímida y que sueña con el amor de novela, por eso cuando se encuentra con Emmanuel (el galán de la historia) no le importa que esté comprometido con Daniela, su novia de toda la vida.

Aunque se separa de él por un par de años, se reencuentran cuando él ya es un hombre casado, por lo que lo oculta y la enamora nuevamente, comenzando así una doble vida.

Cuando Daniela y Dulce se conocen por azares del destino, deciden dejar que un hombre domine sus vidas y es cuando cantan el tema "Tú muñeca", que la Dulce original popularizó.