EL MALILLA CONQUISTA EL PALACIO DE LOS DEPORTES

De Valle de Chalco para el mundo, El Malilla se convirtió en el primer reguetonero mexicano en encabezar un concierto en uno de los recintos más importantes del país: el Palacio de los Deportes. La noche del viernes 13 de febrero, la esencia del barrio se apoderó del escenario en un show que marcó el inicio de su gira "Tu maliante bebé", con la que recorrerá distintos estados de la República.

El recinto vibraba incluso antes de que el artista apareciera. Entre brillos, sombreros vaqueros y la merch oficial, los asistentes crearon una estética colectiva que anticipaba una noche que ya se sentía histórica.

La apertura estuvo a cargo de Joss ML y Omarcito Glock, amigos cercanos del cantante e integrantes de su sello discográfico, La Esquina Inc.. Los talentos emergentes del reguetón mexicano interpretaron temas como "Los Más Sueltos" y "XQTECE?", calentando el ambiente para el anfitrión.

Con una mesa al centro del escenario —adornada con rosas, velas y copas, al estilo de una cita romántica— El Malilla arrancó el repertorio con "Confesarlo", tema de su más reciente álbum "Tu maliante bebé Vol. 2". Los gritos de sus fans, bautizados como Malibandidas y Malibandidos, no se hicieron esperar.

Durante casi tres horas, el cantante ofreció un espectáculo 360 con un setlist de más de 70 temas. Sonaron éxitos como "Niña Santa", "De Rodillas", "Mali Sácatela", "B de Bellako", "Azótame" "Vaquero Remix" y "Papichulo x Mali", así como sus primeros lanzamientos: "Barbie Ven", "Más tarde" y "Ticket". Un recorrido amplio que mostró la evolución de su propuesta.