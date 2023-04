El mexicano Amat Escalante estrenará en Cannes "Perdidos en la noche"

PARÍS (EFE).- Los nuevos filmes del director mexicano Amat Escalante, "Perdidos en la noche", y del argentino Lisandro Alonso, "Eureka", se estrenarán en el próximo Festival de Cannes, en la sección Cannes Première, informó este lunes la organización en un comunicado.

En "Eureka", Alonso vuelve a contar con Viggo Mortensen para contar la historia de Murphy, un padre en busca de su hija.

Ambientada en 1870, se divide en cuatro episodios en distintos lugares del mundo y cuenta también en su elenco con la actriz francesa Chiara Mastroianni, hija de Catherine Deneuve y Marcello Mastroianni.

El anterior filme de Alonso, "Jauja", igualmente interpretado por Mortensen, ya había participado en 2014 en la sección Una cierta mirada.

Por su parte, Escalante, que ya presentó "Sangre", "Los Bastardos" y "Heli" en La Croissete, con premio a la dirección por ese último título en 2013, llevará a Cannes Première "Perdidos en la noche", una cinta catalogada de suspense con guion del propio realizador mexicano nacido en Barcelona.

Para la misma sección, el festival anunció hoy una tercera adición, "L'amour et les Forêts", de la francesa Valérie Donzelli, mientras que a la lucha por la Palma de Oro se incorporaron otros dos largometrajes: "Black Flies" del francés Jean-Stéphane Sauvaire y "Le Retour" de la también gala Catherine Corsini.

Esta última película regresa a la selección oficial después que hubiera sido apartada tras una denuncia por irregularidades y acoso durante el rodaje, según informó el diario Le Monde.

El festival añadió también "Only the River Flows" del chino Wei Shujun y "Une Nuit" del francé Alex Lutz, para la sección Una cierta mirada, mientras que las sesiones especiales se completaron con "Little Girl Blue" de Mona Achache (francesa de origen marroquí), "Bread and Roses" de Sahra Mani (afgana) y "Le Théorème de Marguerite" de Anna Novion (francesa).

Fuera de competición se proyectará también "L'Abbé Pierre - Une vie de combats", del francés Frédéric Tellier, y para las sesiones de medianoche Cannes anunció la nueva película del estadounidense Robert Rodriguez, "Hypnotic", y "Project Silence", del surcoreano Kim Tae-gon.

La 76 edición del Festival de Cannes se desarrollará entre el 16 y el 27 de mayo con las nuevas películas de Wes Anderson, Nanni Moretti, Wim Wenders, Ken Loach y del brasileño Karim Aïnouz, entre otras, en liza por la Palma de Oro.

Fuera de competición se podrá ver también el nuevo cortometraje de Pedro Almodóvar, "Extraña forma de vida", y el regreso a la dirección del también español Víctor Erice, "Cerrar los ojos".