"El mundo es mejor con corridas de toros que sin ellas", dice el español Albert Serra

CIUDAD MÉXICO (EFE).- El director de cine español Albert Serra, que presenta en México su primera muestra artística individual en el Museo Tamayo, remarcó este martes su interés por crear "experiencias" y subrayó que "el mundo es mejor con corridas de toros que sin ellas", al comentar su próximo documental sobre la tauromaquia.



Serra se encuentra en Ciudad de México para presentar en el Museo Tamayo su obra artística Roi Soleil (Rey Sol), basada en su película "La Muerte de Luis XIV" (2016) y en la que narra los días finales del monarca francés enfermo en su cama rodeado de una multitud de doctores, sirvientes y aristócratas.

"Lo que yo hago es una experiencia ", aseveró el cineasta y artista catalán en conversación con EFE en la cafetería de su hotel en la exclusiva colonia (barrio) de Polanco.

La propuesta es una performance que se representa desde el 23 de marzo durante varios días y que está siendo filmada, para posteriormente ser editada y exhibida en el Museo Tamayo de la capital mexicana hasta el 4 de junio.

Es su primera incursión en el mundo del arte en México, donde ya había venido en varias a ocasiones a presentar sus películas, algo que celebró como "muy higiénico y refrescante".

"Hoy en día en que todo es una narrativa, la política, las series de televisión, incluso la cocina tiene que contar su historia. Yo no tengo que contar nada. Yo hago una cosa presencial. De estar aquí, de compartir algo y punto. Se acaba y basta", agregó Serra, cuya última película "Pacifiction" (2022) recibió recientemente dos prestigiosos premios Cesar del cine francés.

LA TAUROMAQUIA

El cineasta, conocido por sus arriesgadas y controvertidas obras, conversó sobre su próximo proyecto: una película sobre la tauromaquia.

"Es un documental sobre dos toreros estrellas hoy en día. Uno es Andrés Roca Rey el otro Pablo Aguado. Los estoy siguiendo. Pero solo me interesa el momento de la corrida, y un poco antes y un poco después. Quiero filmar el espectáculo como nunca se había hecho antes", indicó.

Consciente de la polémica que rodea a la tradición y la ola de prohibiciones de corridas en España e incluso en México, donde la plaza de toros capitalina permanece cerrada desde hace meses a la espera de que los tribunales resuelvan una disputa legal, Serra se mostró a favor de mantener el ritual de la tauromaquia.

"Yo no puedo ir contra la democracia, lo que diga la gente será lo que se hará. Otra cosa es que esto sea signo de unos tiempos. Para mí el mundo es mejor con las corridas de toros que sin ellas. Con eso está todo dicho, pero si la mayoría de la gente no la quiere, no la vas a imponer por la fuerza. También pienso que el mundo sería mejor con libertinaje, pero no lo voy a imponer por la fuerza", sostuvo con ironía.

También cargó contra las series de televisión, que consideró "una droga narrativa" que está en las antípodas de lo que plantea en sus películas.

"No me interesan para nada las series. Dan mucha mala sensación de perder el tiempo. Están pensadas adictivamente. Enganchan, pero da resaca también. Esta sensación de haber perdido el tiempo, de estar desperdiciando tu vida".

Por último, expresó su admiración por el cine mexicano, entre el que destacó a cineastas como Nicolás Pereda y Carlos Reygadas.

"Me gusta porque es muy diferente, cada uno hace su cine. No es como en España que todos tienden a buscar el éxito. No es que se estén acomodando (en España), porque ya nacieron acomodados. Aquí en México cada uno mantiene su espíritu, no se adocenan. Es más libre, más anárquico", concluyó.