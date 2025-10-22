El Museo del Louvre y sus atracos: series y películas que reviven los robos famosos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El pasado 19 de octubre, en el Museo del Louvre de París fueron robadas diversas joyas de gran valor a plena luz del día. A lo largo del tiempo, varias series y películas recrearon robos ficticios en este famoso recinto.

Las historias sobre ladrones y atracos se han popularizado en los últimos años por sus tramas profundas, en las que los personajes, por distintas razones, buscan robar valiosas joyas o piezas de arte de museos y mansiones.

"El inspector" (1965-1969)

Esta serie animada, recordada por los fanáticos de los dibujos clásicos, seguía las aventuras de El Inspector, un torpe detective francés que intentaba resolver casos de robo, aunque su falta de pericia lo llevaba a fracasar constantemente.

La animación fue creada por Friz Freleng, y el protagonista se inspiró en Jacques Clouseau, el despistado oficial de policía de las películas dirigidas por Blake Edwards.

En el episodio "El gran robo del Louvre", se recrea un atraco en el famoso museo francés, donde El Inspector recibe la misión de evitar el robo cometido por el ladrón conocido como "La Mancha". Sin embargo, el criminal logra su objetivo y roba todas las pinturas del lugar.

"Lupin" (2021)

La serie sigue a Assane Diop (interpretado por Omar Sy), un ladrón de guante blanco inspirado en el personaje literario Arsène Lupin, quien busca vengarse de la injusticia cometida contra su padre, acusado falsamente de un crimen.

En la primera temporada de "Lupin", el protagonista planea un robo en el Museo del Louvre, donde ejecuta un atraco cuidadosamente calculado para apoderarse de una joya invaluable y cobrar venganza por la desgracia de su familia.

"Ocean's 8: Las estafadoras" (2018)

Dirigida por Gary Ross, esta película presenta a Debbie Ocean (Sandra Bullock), hermana del célebre ladrón Danny Ocean (George Clooney), quien reúne a un grupo de mujeres expertas en distintos campos para robar un collar de diamantes durante la Met Gala de Nueva York.

La meticulosa planeación del atraco guarda similitudes con el reciente robo en el Museo del Louvre, ya que en ambos casos los ladrones conocían perfectamente el lugar y los sistemas de seguridad, lo que les permitió ejecutar el golpe con precisión.

