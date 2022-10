El padre de Shakira fue hospitalizado por un derrame cerebral

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Aunque Shakira se encuentra en medio de uno de sus mejores momentos como artistas, tras el éxito de su sencillo "Monotonía", en el ámbito personal no la está pasando tan bien, pues además de su escandalosa separación del futbolista Gerard Piqué, su padre atraviesa por serias complicaciones de salud.

Hace algunos días se confirmó que el señor William Mebarack había sido internado de emergencia; sin embargo el pronóstico sobre su estado de salud, así como los detalles que lo llevaron hasta el hospital no habían sido revelados.

Ahora, es el paparazzi Jordi Martín, quien, durante el programa "El Gordo y La Flaca", aseguró que el hombre de 91 años habría sufrido un derrame cerebral, por lo que tuvo que ser intervenido de manera urgente y que se encontraba bastante delicado.

Sin embargo, el mismo reportero tuvo la oportunidad de hablar con Nidia Ripoll. Madre de la barranquillera, quien le confesó que su esposo se encuentra estable y fuera de peligro: "Esta bien, gracias a Dios. Sólo vengo a estar con él".

Sin dar mayor tipo de detalles, la señora Ripoll explicó que la recaída de don William podría ser consecuencia de la fuerte caída que sufrió el pasado mes de junio; además de que sus hijos han estado muy pendientes de él.

Hasta el momento, la intérprete de "Antología", no se ha pronunciado al respecto, pero, hace unas horas hizo uso de sus redes sociales para publicar una imagen desde el hospital, de sus padres y así dejar saber que todo marcha bien.