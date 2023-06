El padre José de Jesús, quinto eliminado de "MasterChef Celebrity"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 12 (EL UNIVERSAL).- Desde que comenzó la tercera temporada de "MasterChef Celebrity", el padre José de Jesús reconoció que no era bueno cocinando, sin embargo, sus preparaciones al final le otorgaron el pase al balcón, pero en la más reciente emisión del programa sus errores no pudieron escaparse de portar el mandil negro y, más adelante, ser el nombre que abandonaría la competencia.

"Yo le agradezco a Dios en primer lugar porque ha creado tantas cosas para cocinar, pero sobre todo corazones para compartir, en mis 69 años de vida, nunca había aprendido tanto de cocinar, tanto apreciar este tipo de cosas, no como mucho, pero valoro".

Durante el reto de eliminación, los concursantes tenían que preparar algún alimento hecho con un ingrediente que, habitualmente, no es apetecible para odiaban las niñas y los niños, y el padre tuvo que trabajar con ostiones, que preparó al estilo rockefeller con espinacas, pero al entregarlos los jueces detectaron varios errores.

Todavía antes de ser evaluado por la juez y los jueces, el padre sabía que no había hecho bien la preparación por lo que les preguntó a los tres chefs: Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera que si existía la posibilidad de no entregar su plato.

"No sé si dentro de las reglas de 'MasterChef' se permita que no presente mi platillo, lo presento, pero yo conozco dos valores: la honestidad, que es saber lo que uno ha hecho también y el respeto a ustedes", expresó.

Herrera fue el primero que degustó sus ostiones, quedando decepcionado por la manera en que fueron cocinados, a diferencia de los demás famosos que hicieron platillos hechos con: pepinos, bacalao, anchoas, espinacas, vísceras, entre otros ingredientes.

"El plato tiene serias y graves deficiencias técnicas, el tema del queso, que no se aplica de esa manera, hay que ver el tipo de queso que vamos a aplicar, pero no creo que sea problema el queso, sino la forma de aplicarlo, la temperatura, sí hay temas que desbalancean el tipo de platillo", dijo el chef Adrián.

Zahie Téllez compartió la opinión de Herrera, aunque le resaltó el esfuerzo que había hecho el sacerdote; algo que persistió a lo largo del capítulo es que los famosos se mostraron intimidados por la mirada de la experta en la cocina, muchos le dijeron que tenía una mirada muy penetrante, incluso como si fueran unos rayos láser.

"Como idea no es mala, el tocino sí me hubiera gustado más dorado porque aquí lo veo un poco crudo, lo hubiera puesto encima por ejemplo, hubiera quitado el queso, pero me gusta que haya hecho un esfuerzo".

Al revelarse el nombre del eliminado, el padre dio un discurso de agradecimiento y se despidió de los participantes que siguen en la contienda por el millón de pesos, a quienes les dio un abrazo:

"Agradezco también a ustedes compañeros, son los mejores. Me siento contento porque hay que aprender a ver las luces que las sombras, me voy muy contento, no porque salgo por esa puerta, sino porque muchas veces todos me permitieron entrar. Que Dios los bendiga".

Finalmente, destacó el ambiente de respeto y de amistad que hubo en este show, sobre todo porque dijo que los chefs se van ganando el corazón de todos y a sus compañeros les dio las gracias por ser tan honestos y cariñosos.