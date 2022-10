El parecido entre amante de Lady Di y su hijo Harry

Ciudad de México. - Ya son 25 años los que han transcurrido luego de la muerte de la princesa de Gales, más conocida como Lady Di. Desde entonces y hasta la actualidad, son millones de personas las que recuerdan a Diana Spencer como una de las integrantes de la realeza con más actitudes humanitarias. Con un perfil que poco encajaba en costumbres de aquellas épocas, la madre de los príncipes Guillermo y Harry supo conquistar los corazones de muchas personas que veían en ella a una mujer inspiradora.

La vida de Lady Di no fue fácil y su matrimonio con el príncipe Carlos no la hizo más amena. Al contrario, estuvo llena de tensiones y controversias que no fueron desapercibidas por medios de ese tiempo. Quien ahora es el sucesor de la reina Isabel II, en esos años de noviazgo y matrimonio con Diana, sostenía relación extramarital con Camila Parker.

En una de las entrevistas concedidas por Hewitt, el instructor admitió su parecido con el príncipe Harry, pero desmintió que sea su padre. A pesar de que los medios apuntaban al parecido físico entre ellos, James afirmó para Daily Mail en 2002, que el hijo menor de Lady Di ya caminaba cuando la conoció.