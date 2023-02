El pedido de Reese Witherspoon para protagonizar "Legalmente Rubia 3"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Elle Woods es la abogada que conquistó los corazones de millones de espectadores en 2001, con el estreno de "Legalmente rubia", la película protagonizada por Reese Witherspoon y dirigida por Robert Luketic para la Metro-Goldwyn-Mayer. A más de 20 años desde su aparición, los fans siguen preguntándose cuándo habrá otra entrega de la historia.

Si bien el personaje de Witherspoon volvió en 2003 con la segunda entrega de la historia, los espectadores que aman a la fashionista amante del color rosa quieren más de ella y esperan con ansias la confirmada película que será la tercera parte. El proyecto fue confirmado hace varios años, pero aún se encuentra en las etapas de producción.

Más de cinco años pasaron desde la confirmación de "Legalmente rubia 3" y lo único que se conoce hasta el momento es que la ganadora de un Globo de Oro será, una vez más, Elle Woods y también tendrá el rol de productora. La trama se centrará en la abogada transitando los 40 años y su maternidad.

Pero la única condición que puso la actriz de 46 años para volver al protagónico es que la producción convoque a la también ganadora de un Globo de Oro, Jennifer Coolidge. En "Legalmente rubia", la histriónica de 61 años encarnó a la estilista y manicura Paulette Bonafonté, a quien Elle le contaba sus problemas sentimentales.

Así fue como la protagonista de la serie "The Morning Show" confesó para Entertainment Tonight: "No hay una tercera entrega sin Jennifer. Ella se merece cada una de las flores que está recibiendo en este momento y es una de esas personas que tiene un talento tan natural y es divertida". Además, la artista estadounidense también mencionó el éxito que ha conseguido con "The White Lotus", la serie de HBO Max: "La gente la ama porque ha hecho un gran trabajo en todo este negocio durante tanto tiempo".