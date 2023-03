El rapero Tekashi 6ix9ine, hospitalizado tras ser atacado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- El rapero Tekashi 6ix9ine fue gravemente herido, luego de recibir una golpiza en las instalaciones de LA Fitness, un gimnasio ubicado al sur de Florida, en el que el músico de 26 años se encontraba cuando un grupo de hombres se acercó a él y lo atacó por la espalda, tirándolo al suelo y aunque el compositor trató de defenderse, lo único que logró fue cubrirse la cara, sin embargo, el impacto de los golpes fue tal que tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital.

Los acontecimientos tuvieron lugar ayer, de acuerdo con lo dicho con Lance Lazzaro, abogado de Tekashi, quien detalló que el cantante se encontraba en el sauna del gimnasio cuando sus agresores se acercaron para atacarlo, aparentemente, sin motivo ni previo aviso; luego de golpearlo, los hombres huyeron del lugar de los hechos, pues aprovecharon que el artista no se encontraba en compañía de su equipo de seguridad.

Daniel Hernández, nombre real de Tekashi, se quedó recostado en el suelo, después de los golpes de recibió, y no fue sino hasta que el personal del gimnasio se percató del barullo que provenía del baño del vapor cuando llamaron a la policía, así como a la Agencia de Servicios Médicos de Emergencia del condado de Los Ángeles, el cual trasladó al rapero en una ambulancia hasta el hospital más cercano, según reportó esta mañana el medio internacional "TMZ".

El sitio web de noticias también publicó una foto de Tekashi, mientras se encontraba en el hospital, donde se evidencia la gravedad de los golpes que recibió, pues se aprecian heridas en todo su rostro, como cortadas e hinchazón alrededor de los labios. Se reportó también que el músico sufrió lesiones graves en la mandíbula, la espalda y las costillas.

El representante legal de Tekashi indicó que, en este momento, se está encargando de cerciorarse de que la policía federal de Los Ángeles se encargue de conceder la protección que el rapero necesite para salvaguardar su seguridad, debido a que Lazzaro sugirió que el ataque pudo ocurrir como una venganza en contra del músico, debido a que cooperó con las autoridades de EU revelando varios nombres de algunos integrantes de la pandilla "Nine Trey Gangsta Bloods", de la que formó parte hace algunos años.

En 2018, el rapero fue detenido y encarcelado, con una condena de dos años y cinco meses en prisión, debido a declarase culpable de los delitos de crimen organizado y portación de armas de fuego, venta de narcóticos e intento de homicidio, sin embargo, pasó los últimos cuatro meses de su condena bajo arresto domiciliario, por lo que el 3 de agosto de 2020 volvió a ser libre.

A partir de ahí, el propio Hernández confió a la prensa teme por su seguridad, pues sus excompañeros de pandilla ahora se han convertido en sus principales enemigos, por lo que reveló a "The New York Times" que, habitualmente, salía a la calle acompañado de entre ocho a 22 guardaespaldas y aunque confesó que sí tiene miedo a morir, también dijo estar acostumbrado a ese estilo de vida.

Ante la golpiza que acaba de recibir, los músicos Boosie Badazz y Chief Keef, con quienes no tiene una muy buena relación, han mostrado gusto por lo sucedido, ya que lo han denominado como el "soplón" dentro de la escena del rap, sugiriendo que los agresores de Tekashi merecían ser recompensados por su violenta hazaña.