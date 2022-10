El servicio militar en Corea del Sur que harán los integrantes de BTS

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 22 (EL UNIVERSAL).- Los BTS no se van a salvar de cumplir con el servicio militar en Corea del Sur. En su país es obligatorio y ha sobrevivido durante todos estos años debido al enfrentamiento que mantienen con Corea del Norte. Si bien el parlamento de Seúl consiguió aprobar un proyecto que permite retrasarlo hasta los 30 años, en el caso de los artistas, lo cierto es que ellos han decidido cumplir.

La noticia puso muy tristes a los seguidores de BTS ya que según ellos mismos explicaron probablemente recién volvamos a verlos juntos en el 2025. El servicio militar tiene una duración aproximada de 18 meses y en el caso de la banda pop "iniciarán el proceso tan pronto concluya su agenda para su lanzamiento en solitario, en octubre".

El comunicado fue lanzado por la discográfica Big Hit Music quienes agregaron que luego de ese lanzamiento los BTS "continuarán con el alistamiento del gobierno coreano". Además, detallaron que "una vez alistados, se someterán a cinco semanas de entrenamiento de combate antes de ser asignados a unidades y deberes militares específicos".

En Corea del Sur no está permitido oponerse a cumplir con este deber y ni el éxito de los BTS los llevó a que obtengan una excepción. El servicio militar de ese país es uno de los más largos. La mayoría se realiza en un año y en este caso demanda al menos 18 meses. Aunque el tiempo depende de la rama de las Fuerzas Armadas que se elija.

Así, por ejemplo, si alguno de los integrantes de los BTS decide especializarse en el ejército o infantería de marina el plazo para este entrenamiento es de 21 meses; en el caso de la marina es de 23 meses y en el de la fuerza aérea de 24. Ahora los que buscan completar el servicio en la modalidad de médico, abogado, veterinario o investigador les tocará entrenarse por 36 meses.

Quiénes quedan exceptuados de realizar el servicio militar en Corea del Sur

Si bien no está permitido negarse a prestar el servicio militar en Corea del Sur hay ciertas contemplaciones para personas puntuales. Eso sí, quien se niegue a realizarlo y esté apto para hacerlo podría ser sancionado con la cárcel.

Claramente no es el caso de los BTS, pero hay algunos jóvenes que por diferentes situaciones están exceptuados de cumplir con el servicio. Se trata de algunos violinistas, artistas de ballet y pianistas. También aquellos atletas que cuenten con medallas de los "Juegos Olímpicos" y de los que han alcanzado una de oro en los "Juegos Asiáticos".

Para estos casos solo deberán realizar las 4 semanas de entrenamiento básico del servicio militar. Pero no pueden abandonar sus profesiones por al menos 42 meses y todos los años deberán aprestarse para entrenarse durante seis años.

Tampoco entran en esta categoría ninguno de los BTS pero quienes tengan alguna especie de enfermedad debilitante, tales como diabetes, quedan desafectados de cumplir con el servicio de forma obligatoria.