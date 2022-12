El tío Cosa, el gran ausente en la serie de Netflix de "Merlina"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- Desde que "Merlina" se estrenó, hace tan sólo unas semanas, se ha convertido en una de las producciones de Netflix actuales más exitosas, encabezando el puesto número uno de su lista de contenidos más demandados por las y los espectadores de la plataforma, debido a que Tim Burton trajo de vuelta a la televisión la historia de la familia Addams; sin embargo, muchas y muchos se preguntan si el director se olvidó del tío Cosa, ¿apreció o no en la serie?

La nueva versión de la familia Addams ha sido muy bien recibida por el público pues, luego de décadas, vuelve una de las historias de la televisión más queridas, ya que ha contado con múltiples remakes, pero ninguno como este, pues si bien, las historias recreadas por directores como Barry Sonnenfeld y Dave Payne han sido de las más recordadas, Burton optó por concentrarse en el mundo de una de las integrantes de esta familia, Merlina.

En esta producción, la psicología de Merlina, que es interpretada por Jenna Ortega, es estudiaba como nunca antes, pues si bien su presencia dentro de la familia Addams es esencial, no habíamos tenido la oportunidad de profundizar es su carácter y personalidad como ahora lo hacemos. Dicha fórmula parece haber funcionado muy bien al cineasta pero, por supuesto, Burton no olvido la importancia de incluir a cada miembro de la estirpe.

Si bien, la familia de Merlina no aparece en todos los episodios, debido a que ella se encuentra internada en la Academia Nunca Más y los hechos ocurren alrededor de este instituto y sus alrededores, el director se aseguró de contar qué era de la vida de cada una de ellas y ellos, pues a lo largo de ocho episodios da cuenta de la vida actual de Morticia (Catherine Zeta-Jones), Gómez (Luis Guzmán), su hijo mejor Pericles (Isaac Ordonez), Dedos (Victor Dorobantu), el tío Luca (Fred Armisen) y Largo (George Bucea), apariciones que entusiasmaron a las y los fanáticos de esta historia, mismos que se llevaron una decepción al notar la ausencia del tío Cosa.

De acuerdo con la historia original de Charles Addams, el tío Cosa es primo de Gómez y aunque sí cuenta con un vínculo cercano a la familia, vive lejos de ellos y sólo la visita de vez en cuando, pues él también cuenta con su propio núcleo familiar, conformado por su esposa y su hijo Qué.

Y mientras algunas y algunos fans de la serie se han quejado porque el tío Cosa no aparece en la serie, hay otras y otros espectadores que los han exhortado a prestar más atención a las pistas o indicios que Burton proporciona a lo largo de los episodios de "Merlina", pues han asegurado que sólo es cuestión de ser muy observadores para identificar su presencia en la serie... ¿tú la notaste?

Lo que es una realidad es que las y los seguidores de esta serie ya reclaman la presencia directa de tío Cosa, en caso de que la plataforma produzca una segunda temporada, lo que parece ser lo más probable, ya que el gran éxito que ha obtenido en tan poco tiempo y las historias inconclusas o poco claras de la trama tiene todavía mucho por decir.