El último adiós de López Tarso en la pantalla grande

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- El cortometraje "Buenos días, Ignacio", última colaboración cinematográfica de Ignacio López Tarso, será exhibido la semana próxima en el Festival Internacional de Cine de San Diego, cerrando su circuito internacional.

Su proyección ya estaba programada desde hace unas semanas, aclara el realizador Alan Jonsson, quien espera después ponerlo a disposición del público mexicano en ventana por definir.

La producción hecha en 2019, que Alan codirigió con Leticia Fabián, sigue a un hombre que le gusta cuidar árboles bonsai, mientras hay una relación especial con la muerte.

"Fue un trabajo muy íntimo para él, muy entrañable", recuerda el cineasta.

"El cortometraje es una invitación a celebrar la vida, ojalá sea la función sea algo entrañable", agrega.

López Tarso estaba tan comprometido con la historia, de la que había sabido tres años atrás, que prestó su ropa, como una pijama y camisa, para que utilizara el personaje.

"Hace mucho que no leo un buen libreto de cine, mucho, pero aquí la historia, contada en 10 o 15 minutos, con cuatro personajes muy buenos, la hacen maravillosa", dijo esa vez el actor, en un receso del rodaje hecho en Mazatlán.

Gustavo Egelhaaf ("Doblemente embarazada"), Tina French ("Una Navidad no tan padre") y la propia Leticia Fabián ("Guerra de ídolos") completan el elenco.

Jonsson y López Tarso se conocieron hace 15 años, cuando el primero lo invitó a formar parte de "Morenita", donde se abordó el robo del ayate de Juan Diego, de la Basílica de Guadalupe.

"Me siento orgulloso haber logrado eso (ambos trabajos) con él, siempre un profesional. Ahora junto con Leticia estamos pensando qué hacer (con el corto), lo que sí sabemos es que lo debe ver mucha gente, la más posible", expresa el cineasta.